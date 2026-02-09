Il fallait, bien entendu, s'y attendre. Les autorités américaines ont décidé de passer au peigne fin l'offre de Netflix pour acquérir une partie de Warner Bros. Et c'est loin d'être gagné.
En décembre, Netflix prenait Hollywood par surprise en dégainant une offre de 72 milliards de dollars pour mettre la main sur les studios Warner, ainsi que sur la plateforme de streaming concurrente, HBO Max. Une telle opération doit logiquement être approuvée par les régulateurs, et le Département de la Justice (DoJ) américain a débuté son enquête.
De nombreux éléments sont étudiés
Objectif : déterminer si le rachat risque de fausser durablement la concurrence sur le marché du streaming et de la production audiovisuelle. Car il va considérablement renforcer le poids de Netflix face à des rivaux déjà fragilisés. Les enquêteurs cherchent ainsi à savoir si cette opération pourrait verrouiller le marché, réduire le choix des consommateurs ou rendre l'émergence de nouveaux acteurs encore plus difficile. Les premières auditions ont d'ailleurs débuté.
De même, des assignations civiles sont adressées à des entreprises du secteur afin de recueillir des informations très concrètes sur les pratiques du géant américain. Mais ce n'est pas tout, les autorités s'intéressent aussi à l’impact des précédentes fusions dans l'industrie, à la manière dont les contrats des talents sont structurés, ainsi qu'aux différences de traitement entre plateformes et studios.
Plusieurs issues possibles
Plusieurs scénarios sont désormais sur la table. Le plus favorable consisterait en un feu vert pur et simple des autorités américaines. Mais ce cas de figure, possible certes, est loin d'être acquis au vu de l'ampleur de l'opération et du niveau de vigilance affiché par le DoJ.
Autre option : une autorisation assortie de conditions strictes. Concrètement, le régulateur pourrait exiger des concessions, comme la cession de certains actifs, des engagements sur l'accès aux contenus ou des garde-fous encadrant les relations avec les créateurs et les studios tiers. Mais l'instance dispose aussi du pouvoir de saisir la justice pour tenter de faire échouer l'acquisition. Une telle procédure ouvrirait alors un long bras de fer judiciaire étalé sur plusieurs mois, voire davantage.
À noter, tout de même, que l'offre concurrente déposée par Paramount, cette fois pour le rachat de l'ensemble de Warner Bros. Discovery, fait elle aussi l'objet d'un examen approfondi. Le DoJ analyse si cette proposition alternative pourrait, elle aussi, nuire à la concurrence, notamment sur le marché des chaînes câblées et de la production de contenus.