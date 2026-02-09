Valmont69

Sachant que Trump n’a aucune envie de laisser Netfix mettre la main sur Warner et préfère voir Paramount à la place, ça donne une petite idée de la décision que pourrait prendre le DoJ si Trump décide de mettre la pression.

eggmaster369: eggmaster369: Monde de m…

Si c’est le seul problème dans votre monde, ça va.