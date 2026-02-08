Cette semaine, le directeur général de Netflix Ted Sarandos s'est présenté devant la Sénat américain, pour être interrogé sur l'éventuelle future acquisition des activités de Warner Bros. Il a dû défendre ce projet, face à des parlementaires émettant des craintes quant à la concentration que cela pourrait entraîner, avec la fusion du numéro 1 du streaming aux USA (Netflix) et du numéro 3 (HBO Max). Des craintes qui concernent notamment le niveau des prix.

Il a répondu en affirmant que Netflix avait toujours, à son sens, offert de la qualité au niveau du prix de l'abonnement. Poussé dans ses retranchements, il a finalement offert une porte de sortie très simple pour ceux qui seraient contre.