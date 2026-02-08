Netflix est sur le grill en ce moment sur le dossier Warner Bros. Et ça pourrait créer un nouveau monde où le client devra payer beaucoup plus.
L'année 2025 n'a pas été particulièrement sympathique pour le portefeuille des amateurs de Netflix. Le leader mondial du secteur a en effet encore il y a peu augmenté ses prix, avec une hausse allant de 1,5 à 2 euros selon les abonnements. Et vu le ton de son patron, Ted Sarandos, ça pourrait bien n'être d'un début.
Le rachat de Warner Bros par Netflix interrogé au Sénat américain
Cette semaine, le directeur général de Netflix Ted Sarandos s'est présenté devant la Sénat américain, pour être interrogé sur l'éventuelle future acquisition des activités de Warner Bros. Il a dû défendre ce projet, face à des parlementaires émettant des craintes quant à la concentration que cela pourrait entraîner, avec la fusion du numéro 1 du streaming aux USA (Netflix) et du numéro 3 (HBO Max). Des craintes qui concernent notamment le niveau des prix.
Il a répondu en affirmant que Netflix avait toujours, à son sens, offert de la qualité au niveau du prix de l'abonnement. Poussé dans ses retranchements, il a finalement offert une porte de sortie très simple pour ceux qui seraient contre.
« Ils peuvent annuler en un seul clic » lance le patron de Netflix
Ainsi, si à l'avenir, les abonnés Netflix n'apprécient pas la tournure prise par la plateforme, ils peuvent toujours prendre la porte. « Nous proposons une annulation en un clic. Ainsi, si à un moment donné, le consommateur estime que le prix est trop élevé par rapport à ce qu'il obtient, il peut simplement annuler son abonnement Netflix en un seul clic » a-t-il lancé.
Une tirade qui est assez inquiétante. Incapable d'affirmer que les prix ne seront pas tirés à la hausse avec l'intégration de HBO Max au catalogue, et proposant de partir en cas de tarifs trop rudes, Ted Sarandos est-il en train de préparer une nouvelle augmentation des prix ? Et une augmentation qui se distinguerait des précédentes par son importance inhabituelle ?