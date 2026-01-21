Détesté à son lancement, l'abonnement avec publicité de Netflix a finalement séduit des millions d'utilisateurs. Une dynamique qui n'est pas près de s'arrêter.
Quand Netflix a annoncé l'arrivée d'une offre incluant de la publicité, ce n'est pas peu dire que la réaction a été hostile. Des milions d'utilisateurs ont été vent debout face à ce nouvel abonnement, qui trahissait le message du service de streaming depuis près d'une décennie. Netflix, c'est un catalogue pas cher (ça a un peu changé entre temps) et sans annonces ! Pourtant l'entreprise n'avait pas le choix pour aller chercher un nouveau marché, avec un prix d'abonnement plus doux, et de capter une partie du gros gâteau que représente le marche publicitaire. Ce mardi 20 janvier 2026, Netflix a dévoilé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 25, ainsi que ses chiffres annuels. Et une chose est sûre : pivoter vers la pub était un choix risqué, mais rentable.
La pub rapporte 1,5 milliard de dollars en 2025, et ce n'est que le début
Entre 2024 et 2025, l’activité publicitaire de Netflix a plus que doublé, atteignant 1,5 milliard de dollars de revenus. Lors d’une conférence téléphonique dédiée aux résultats financiers, le co-directeur général Greg Peters a indiqué que cette branche pourrait encore doubler en 2026 pour avoisiner les 3 milliards de dollars, soulignant l’ampleur du potentiel identifié par la plateforme.
Cette progression s’explique en grande partie par le succès de l’abonnement avec publicité, proposé à 7,99 euros par mois. En mai 2025, cette formule touchait déjà plus de 94 millions de personnes chaque mois, confirmant l’attrait d’une offre plus accessible dans un contexte de multiplication des services de streaming. Pour rappel, Netflix compte aujourd'hui 325 millions d'abonnés au total. L'offre publicitaire représente donc près de 29 % des souscriptions.
Netflix ne compte pas s’arrêter là. La plateforme prévoit de lancer de nouveaux outils publicitaires reposant sur l’intelligence artificielle, capables notamment d’intégrer des annonces au cœur des scènes de ses films et séries. Des formats de publicités vidéo interactives doivent également être déployés au cours du deuxième trimestre.
Netflix domine le marché, en attendant d'avaler Warner Bros
Cette montée en puissance de la publicité s’inscrit dans une dynamique financière plus large. En 2025, le chiffre d’affaires de Netflix a atteint 45,2 milliards de dollars, et ses bénéfivces avoisinnenent les 11 milliards de dollars. Personne ne fait mieux sur le marché du streaming.
En parallèle, Netflix poursuit une stratégie offensive sur le terrain des contenus et des acquisitions. Le groupe a annoncé un accord de 82,7 milliards de dollars pour le rachat du studio Warner Bros., incluant HBO et HBO Max, une opération que Netflix tente d’accélérer en proposant désormais un paiement intégral en cash pour convaincre les actionnaires. Le vote est prévu pour le mois d'avril mais rien ne semble maintenant arrêter le service de streaming sur son passage.
