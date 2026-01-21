Entre 2024 et 2025, l’activité publicitaire de Netflix a plus que doublé, atteignant 1,5 milliard de dollars de revenus. Lors d’une conférence téléphonique dédiée aux résultats financiers, le co-directeur général Greg Peters a indiqué que cette branche pourrait encore doubler en 2026 pour avoisiner les 3 milliards de dollars, soulignant l’ampleur du potentiel identifié par la plateforme.

Cette progression s’explique en grande partie par le succès de l’abonnement avec publicité, proposé à 7,99 euros par mois. En mai 2025, cette formule touchait déjà plus de 94 millions de personnes chaque mois, confirmant l’attrait d’une offre plus accessible dans un contexte de multiplication des services de streaming. Pour rappel, Netflix compte aujourd'hui 325 millions d'abonnés au total. L'offre publicitaire représente donc près de 29 % des souscriptions.

Netflix ne compte pas s’arrêter là. La plateforme prévoit de lancer de nouveaux outils publicitaires reposant sur l’intelligence artificielle, capables notamment d’intégrer des annonces au cœur des scènes de ses films et séries. Des formats de publicités vidéo interactives doivent également être déployés au cours du deuxième trimestre.