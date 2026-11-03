Netflix a montré son onglet en avant-première à quelques journalistes américains, lors d’une démonstration réservée à la presse. Au lancement, la plateforme vous demande d’abord votre humeur du moment. Vous avez envie de frissonner ? Choisissez « Faire peur », et Netflix vous propose les films et les séries mis en avant pour cette humeur.

Si vous appuyez sur « Découvrir », la plateforme vous suggère ensuite des thèmes plus précis, du type « Soirée cinéma en solo » ou « Histoires d’amour à faire rêver ». Pour chaque thème, Netflix affiche directement sur votre écran d’accueil une page de titres avec leur affiche, une bande-annonce ou un court résumé. Lors de la démonstration, Netflix mêlait ses productions maison à des films et des séries achetés sous licence à d’autres studios.

Juste en dessous, vous pouvez affiner la sélection grâce à une rangée de boutons, vers les comédies de bureau ou les histoires originales par exemple. Netflix construit ces boutons avec son IA, en croisant vos préférences et ses prédictions sur les titres susceptibles de vous plaire. Grâce à cette nouvelle IA, l’entreprise promet des recommandations capables d’évoluer au fil de vos choix et de s’adapter à chaque abonné.

La direction de Netflix préparait le terrain depuis le printemps. « Nous faisons de la personnalisation et de la recommandation depuis vingt ans, mais nous voyons encore une énorme marge de progrès grâce aux nouvelles technologies », soulignait Greg Peters, codirecteur général de l’entreprise, lors de la présentation des résultats du premier trimestredont vous pouvez voir une partie dans le vidéo ci-dessous. Netflix met cette promesse en pratique sur votre téléviseur, avant même que vous ayez tapé la moindre lettre dans la barre de recherche.

Netflix n’a pas dit sur quel modèle d’IA il a construit l’onglet. L’entreprise parle d’une « couche d’intelligence », bâtie sur ses années de travail autour de la personnalisation. Elle génère les thèmes en temps réel, au point de ne pas pouvoir prédire exactement ce que vous verrez s’afficher.