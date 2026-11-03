Netflix est capable d'afficher une sélection de films et de séries triés par son intelligence artificielle en fonction, par exemple, de votre humeur. La plateforme teste ce nouvel onglet, AI Discover, sur son application TV, auprès d’un petit groupe d’abonnés américains.
Après un moteur de recherche conçu avec OpenAI sur iPhone, puis une recherche à la voix sur téléviseur, Netflix met l’IA générative au service de ses recommandations. Avec AI Discover, plus besoin de taper ou de dicter une requête. Il vous suffit de choisir une humeur ou un thème parmi les propositions affichées à l’écran.
Pour l’instant, seuls quelques abonnés américains voient l’icône rouge « Discover », marquée « Nouveau », en haut de leur écran. Vous ne pouvez pas demander à participer au test, mais si Netflix vous a retenu, vous avez la possibilité de le quitter. La plateforme prévoit d’élargir le déploiement dans les prochaines semaines, sur les téléviseurs compatibles dont elle publiera la liste dans son centre d’aide.
Une page de films et de séries pour chaque humeur
Netflix a montré son onglet en avant-première à quelques journalistes américains, lors d’une démonstration réservée à la presse. Au lancement, la plateforme vous demande d’abord votre humeur du moment. Vous avez envie de frissonner ? Choisissez « Faire peur », et Netflix vous propose les films et les séries mis en avant pour cette humeur.
Si vous appuyez sur « Découvrir », la plateforme vous suggère ensuite des thèmes plus précis, du type « Soirée cinéma en solo » ou « Histoires d’amour à faire rêver ». Pour chaque thème, Netflix affiche directement sur votre écran d’accueil une page de titres avec leur affiche, une bande-annonce ou un court résumé. Lors de la démonstration, Netflix mêlait ses productions maison à des films et des séries achetés sous licence à d’autres studios.
Juste en dessous, vous pouvez affiner la sélection grâce à une rangée de boutons, vers les comédies de bureau ou les histoires originales par exemple. Netflix construit ces boutons avec son IA, en croisant vos préférences et ses prédictions sur les titres susceptibles de vous plaire. Grâce à cette nouvelle IA, l’entreprise promet des recommandations capables d’évoluer au fil de vos choix et de s’adapter à chaque abonné.
La direction de Netflix préparait le terrain depuis le printemps. « Nous faisons de la personnalisation et de la recommandation depuis vingt ans, mais nous voyons encore une énorme marge de progrès grâce aux nouvelles technologies », soulignait Greg Peters, codirecteur général de l’entreprise, lors de la présentation des résultats du premier trimestredont vous pouvez voir une partie dans le vidéo ci-dessous. Netflix met cette promesse en pratique sur votre téléviseur, avant même que vous ayez tapé la moindre lettre dans la barre de recherche.
Netflix n’a pas dit sur quel modèle d’IA il a construit l’onglet. L’entreprise parle d’une « couche d’intelligence », bâtie sur ses années de travail autour de la personnalisation. Elle génère les thèmes en temps réel, au point de ne pas pouvoir prédire exactement ce que vous verrez s’afficher.
Un bouton pour écarter les titres qui ne vous intéressent pas
Si un titre de la sélection ne vous dit rien, appuyez sur « Ajuster vos recommandations ». Netflix vous laisse alors le choix entre deux options : continuer à recevoir des suggestions similaires, ou ne plus voir ce titre proposé. Si au contraire un film vous tente, il vous suffit de le sélectionner pour que la plateforme poursuive dans cette veine.
Netflix vous pose désormais une question de plus. Quand vous refusez une recommandation, la plateforme veut savoir si vous avez vu le titre ou s’il ne vous intéresse pas, et se sert de votre réponse pour affiner son IA. Jusqu’ici, pour écarter un programme, vous deviez le noter d’un pouce baissé depuis sa fiche, sans pouvoir dire à Netflix pourquoi il ne vous plaisait pas. D’après l’entreprise, ce que vous sélectionnez dans l’onglet servira uniquement à vos recommandations, et jamais à décider des films et des séries qu’elle produit ou achète.
Pour l’heure, les abonnés américains retenus servent de testeurs. Netflix compte sur leurs retours pour corriger AI Discover avant de l’intégrer pour de bon à son application. Lors de ses prochains essais, attendus surtout au début de l’année, Netflix pourrait vous recommander une série à partir d’un élément précis de votre programme préféré. Netflix n’a en revanche rien dit d’une arrivée de l’onglet sur mobile, dans d’autres langues que l’anglais ou dans d’autres pays, France comprise. Vous allez encore scroller jusqu'à vous endormir devant l'écran.
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