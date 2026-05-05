Enfin, ce nouvel onglet se veut aussi un outil d’exploration personnalisé. L’utilisateur peut y naviguer entre différentes propositions adaptées à ses envies du moment, qu’il s’agisse d’une soirée cinéma en famille ou d’un contenu plus léger.

À terme, la plateforme prévoit d’élargir ce feed avec des podcasts, des programmes en direct et des collections thématiques, afin d’enrichir encore l’expérience mobile et multiplier les options de découverte.