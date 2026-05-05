Comme promis, la dernière version de l’application Netflix ouvre la voie à un nouveau format de vidéo sur la plateforme américaine, avec un nouveau flux qui rassemble de courtes vidéos au format vertical, semblable à ce que propose la concurrence.
Quelques mois après avoir profondément repensé son expérience TV, Netflix poursuit sa mue en s’attaquant à un autre pilier de sa stratégie : le smartphone. Le géant américain déploie une mise à jour de son application mobile, avec à la clé une navigation revisitée et plusieurs nouveautés destinées à enrichir l’expérience utilisateur.
La version mobile de Netflix se refait une beauté
Avec cette refonte, la plateforme entend faire du mobile bien plus qu’un simple écran nomade. Son ambition est désormais de proposer une expérience aussi engageante que les contenus qu’elle héberge, en misant sur une navigation plus fluide, des recommandations toujours plus personnalisées et une immersion pensée pour s’adapter à chaque usage, à tout moment de la journée.
« Nous introduisons Extraits, un nouveau feed vidéo vertical conçu pour votre usage réel de votre téléphone : rapide, visuel, et idéal pour accéder d’un simple clic à ce qui attire votre regard. Avec Extraits, profitez d’un aperçu personnalisé pour choisir vos prochains contenus en un clin d’œil, sans scroller sans fin », indique Netflix.
Cette nouvelle fonctionnalité est progressivement déployée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Inde, en Malaisie ou, encore, en Afrique du Sud, et arrivera dans le reste du monde au cours des semaines/mois à venir.
Un nouvel onglet « Extraits » avec des vidéos au format vertical
Semblable à un Short YouTube, le nouveau feed Extraits ne se limite pas à un simple espace de découverte. Netflix annonce avoir élaboré ce dernier comme un véritable hub d’exploration, qui ambitionne « de raccourcir le chemin entre la curiosité et le visionnage », en permettant aux utilisateurs de passer en un geste d’un contenu brièvement aperçu à une décision concrète.
Parmi les fonctionnalités mises en avant, l’ajout à Ma liste, qui se fait directement depuis le flux, de manière tout à fait naturelle. Le partage est lui aussi simplifié, et une simple pression sur un bouton dédié permet d’envoyer une scène marquante ou une recommandation à ses proches, par ce bon vieux SMS ou via les réseaux sociaux.
Enfin, ce nouvel onglet se veut aussi un outil d’exploration personnalisé. L’utilisateur peut y naviguer entre différentes propositions adaptées à ses envies du moment, qu’il s’agisse d’une soirée cinéma en famille ou d’un contenu plus léger.
À terme, la plateforme prévoit d’élargir ce feed avec des podcasts, des programmes en direct et des collections thématiques, afin d’enrichir encore l’expérience mobile et multiplier les options de découverte.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible