Le géant du streaming Netflix s'apprête à bouleverser son interface mobile avec l'intégration d'un flux de défilement vertical. Une refonte qui arrive à la fin du mois et qui marque l'adoption pure et simple des codes imposés par TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts.
Netflix a officialisé jeudi le virage le plus radical de son histoire sur mobile. Dans sa lettre trimestrielle aux actionnaires, la plateforme annonce une refonte complète de son application sur smartphone, prévue pour la fin avril. Au cœur de cette transformation : un flux vidéo vertical qui copie trait pour trait le fonctionnement de TikTok. L'entreprise justifie cette mutation par la nécessité de « mieux refléter l'offre de divertissement en expansion et faciliter l'engagement des membres quand et comme ils le souhaitent ». Traduction : Netflix court après les jeunes audiences qui consomment désormais la vidéo par petites doses plutôt qu'en épisodes d'une heure sur grand écran.
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Le mobile d'abord, la télévision ensuite
Selon The Verge, Netflix constate que les podcasts vidéo enregistrent déjà de meilleures performances sur smartphone que sur téléviseur. Un signal fort qui a probablement déclenché des mois de débats en interne avant de décider de repenser entièrement l'expérience mobile. Souvenez-vous, le co-PDG Greg Peters avait d'ailleurs préparé le terrain en janvier dernier, évoquant devant les investisseurs une refonte de l'interface mobile pour « mieux accompagner la croissance » de son activité durant les dix prochaines années. Ce qui ressemblait alors à du jargon corporate prend finalement aujourd'hui tout son sens.
La plateforme s’éloigne ainsi de l’un de ses principes de longue date : un visionnage horizontal pensé pour un usage passif sur grand écran. Les guerres du streaming se sont considérablement intensifiées ces dernières années, et les jeunes générations privilégient désormais les rafales vidéo verticales aux longues sessions de binge-watching. En adoptant le défilement vertical, Netflix reconnaît implicitement que le smartphone n'est plus simplement un écran secondaire, mais l'écran principal pour des millions d'utilisateurs.
Une arme de poids contre TikTok et YouTube ?
De toute évidence, cette mutation positionne directement Netflix face aux plateformes de vidéos courtes. TikTok a perfectionné le scroll algorithmique vertical tandis que YouTube a riposté avec Shorts. Mais aucun des deux ne dispose de l'atout majeur de Netflix, à savoir une bibliothèque massive de contenus premium et des budgets de production colossaux. Le flux vertical devient ainsi un outil pour diffuser extraits, bandes-annonces, coulisses et podcasts vidéo dans un format adapté aux usages du téléphone.
L’attention portée aux podcasts vidéo met en lumière une orientation stratégique clairement assumée de la part de Netflix. Celui-ci voit dans ce format un levier de développement où l’expérience mobile joue un rôle déterminant, bien plus que pour les séries classiques. Si ces podcasts performent déjà mieux sur mobile, une interface verticale pourrait alors amplifier la tendance et permettre à la plateforme de rivaliser avec les géants que sont Spotify et Apple Podcasts.
Un flux vertical pensé comme une porte d’entrée vers les contenus
Le flux vertical devrait avant tout jouer un rôle dans la découverte des contenus. Il s'agira probablement d'un moyen d'introduire de nouveaux contenus via des aperçus courts, tout en préservant l'expérience classique de navigation pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent regarder.
Comme évoqué précédemment, la nouvelle interface mobile de Netflix sera déployée d'ici la fin du mois d'avril. Un test grandeur nature pour savoir si le géant du streaming peut réellement transplanter les mécaniques addictives de TikTok sur son catalogue sans pour autant perdre son audience en cours de route. Un pari encore loin d'être gagné, mais qui pourrait bien trouver un écho auprès de la nouvelle génération.