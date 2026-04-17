Selon The Verge, Netflix constate que les podcasts vidéo enregistrent déjà de meilleures performances sur smartphone que sur téléviseur. Un signal fort qui a probablement déclenché des mois de débats en interne avant de décider de repenser entièrement l'expérience mobile. Souvenez-vous, le co-PDG Greg Peters avait d'ailleurs préparé le terrain en janvier dernier, évoquant devant les investisseurs une refonte de l'interface mobile pour « mieux accompagner la croissance » de son activité durant les dix prochaines années. Ce qui ressemblait alors à du jargon corporate prend finalement aujourd'hui tout son sens.

La plateforme s’éloigne ainsi de l’un de ses principes de longue date : un visionnage horizontal pensé pour un usage passif sur grand écran. Les guerres du streaming se sont considérablement intensifiées ces dernières années, et les jeunes générations privilégient désormais les rafales vidéo verticales aux longues sessions de binge-watching. En adoptant le défilement vertical, Netflix reconnaît implicitement que le smartphone n'est plus simplement un écran secondaire, mais l'écran principal pour des millions d'utilisateurs.