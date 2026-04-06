Netflix a immédiatement annoncé faire appel. La plateforme estime que ses conditions ont toujours respecté la législation italienne. Depuis avril 2025, ses nouvelles clauses associent d'ailleurs les hausses de prix à des critères définis : évolutions du service, contraintes réglementaires, coûts de sécurité. Le tribunal les a jugées conformes. Le problème porte exclusivement sur la période 2017-2024.

L'Italie n'est pas seule. En Pologne, le régulateur UOKiK a ouvert une procédure contre Netflix pour les mêmes raisons, avec une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires. En Allemagne, les tribunaux de Berlin et Cologne ont déjà jugé nulles des clauses comparables. En Espagne, l'association FACUA a engagé des poursuites similaires. Toutes ces procédures s'appuient sur la directive européenne 93/13/CEE, qui protège les consommateurs contre les clauses créant un déséquilibre excessif.

Le message pour les plateformes de streaming est limpide : prévenir ne vaut pas consentir. Informer un abonné qu'il paiera plus cher le mois prochain ne remplace pas un accord explicite. Si l'appel de Netflix échoue, chaque plateforme opérant en Europe devra revoir ses conditions générales. Ou prévoir une ligne budgétaire pour les remboursements.