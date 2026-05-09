Netflix expérimente une nouvelle fonctionnalité de recherche vocale dopée à l’intelligence artificielle (IA). Le principe : poser une question en langage naturel pour obtenir des recommandations de contenus directement dans l’application.
Alors que l’IA envahit petit à petit de nombreux services, Netflix compte bien capitaliser sur la technologie pour améliorer l’expérience utilisateur. L’année dernière, on apprenait que le numéro 1 du streaming testait une fonctionnalité facilitant la recherche de contenu. Elle semble désormais vouloir aller plus loin.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
Comment ça marche ?
Netflix a ainsi mis à l’essai un nouvel outil de recherche vocale intégré directement dans son application, reposant sur un modèle de langage capable d’interpréter des requêtes très variées, y compris les plus insolites, révèle le journaliste Janko Roettgers dans sa newsletter Lowpass, publiée sur The Verge.
Pour y accéder, les abonnés n’ont qu’à appuyer sur le bouton Netflix de leur télécommande, ils sont alors accueillis par plusieurs suggestions de recherche prédéfinies ainsi qu’un bouton « Ask » (demandez), accompagné d’une icône de forme d’onde. Il suffit d’appuyer dessus pour formuler une requête en langage naturel.
« Bien qu’elle soit encore en version bêta, la fonctionnalité impressionne par sa capacité à proposer des recommandations de visionnage pertinentes et intéressantes, même pour les requêtes les plus pointues », remarque Roettgers, qui a lui-même testé le dispositif pendant plusieurs jours.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Netflix veut vous garder dans son application
Les réponses, elles, s’affichent sous forme de texte à l’écran, et sont accompagnées de suggestions pour affiner les résultats, comme « plus décalé » ou « plus mélancolique », étaye l’expert. À noter, tout de même que pour l’instant, la fonctionnalité ne tient pas compte de l’historique de visionnage de l’utilisateur.
L’enjeu est bien là pour Netflix. Car, en intégrant sa propre recherche vocale directement dans l'application, le service s'affranchit des assistants vocaux proposés par les fabricants de téléviseurs et les systèmes d’exploitation TV. Ces derniers ont tendance à orienter les recherches vers plusieurs services à la fois, y compris les leurs. Cette fonction maison fournit exclusivement des recommandations issues de son catalogue, de quoi empêcher l’utilisateur de sortir de sa plateforme.
Pour l’heure, la fonctionnalité est uniquement en phase de test aux États-Unis, auprès d’un nombre restreint d’abonnés. Mais c’est un signal clair de l’orientation souhaitée par le service arrivé à maturation, qui mise sur une optimisation de l’expérience utilisateur pour augmenter ses prix, plutôt que sur une croissance démesurée. Il faudra donc s’attendre à voir, à terme, l’outil débarquer dans d’autres régions, notamment l’Europe.