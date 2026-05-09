L’enjeu est bien là pour Netflix. Car, en intégrant sa propre recherche vocale directement dans l'application, le service s'affranchit des assistants vocaux proposés par les fabricants de téléviseurs et les systèmes d’exploitation TV. Ces derniers ont tendance à orienter les recherches vers plusieurs services à la fois, y compris les leurs. Cette fonction maison fournit exclusivement des recommandations issues de son catalogue, de quoi empêcher l’utilisateur de sortir de sa plateforme.