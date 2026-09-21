Ça devait bien arriver un jour… Google inclut un peu plus d’IA dans le service d’actualités Discover. Son objectif ? Résumer les articles avant que vous n’ayez eu le temps de les lire.
Cela fait un petit bout de temps que Google enchaîne les expérimentations sur son flux d’actualités personnalisé Discover. Le géant de Mountain View a, par exemple, donné plus de contrôle aux utilisateurs sur le contenu affiché. Il a aussi réécrit les titres de certains articles à grand renfort d’IA, quitte à dénaturer le sens des textes originaux. Un autre test vient de s’ajouter à cette liste et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne va pas plaire à tout le monde. On vous explique.
Google teste à nouveau des résumés IA sur Discover
Robby Stein, Vice-président en charge des produits sur Google Search, vient de faire une annonce intéressante sur X : Google serait actuellement en train de tester une nouvelle fonction, Dive Deeper, qui permettrait de « faciliter l’exploration d’un sujet et la découverte de contenus web associés dans Discover ».
En quoi consiste cette nouveauté ? Il suffit de cliquer sur un bouton pour afficher « un bref aperçu du sujet, accompagné de liens bien visibles vers des articles connexes, des réactions de la communauté et des reportages originaux ». En clair, Google ne redirigerait plus les utilisateurs vers une vidéo ou un article affiché dans son flux mais vers un résumé généré par l'IA. Pour l’instant, cette expérimentation se limite aux contenus vidéos, mais elle pourrait bien être étendue à d’autres formats dans les semaines à venir.
Une option qui ne va pas plaire aux éditeurs de presse
Ce n'est bien sûr pas la première fois que Google utilise l’IA pour résumer du contenu. La firme avait déjà lancé une fonctionnalité similaire, AI Overviews, sur son moteur de recherche en 2024 avant de la déployer en France cet été. L’option a essuyé pas mal de critiques, notamment à cause d’imprécisions dangereuses pour les utilisateurs. On se souvient également que Google avait déjà brièvement testé l’inclusion de résumés IA dans Discover l’an passé, sur iOS et Android.
Si ce genre d'option peut faire gagner un temps précieux aux internautes en leur évitant des allers-retours entre plusieurs pages web, elle n’est pas sans inconvénient. L’utilisateur pourrait être tenté de s’en tenir uniquement aux résumés plutôt que d’aller consulter les articles d’origine. L’impact sur les éditeurs qui comptent énormément sur le trafic généré par Discover serait, on le devine, désastreux.
Il ne faut pas non plus oublier le problème de fiabilité lié à l'utilisation même de l’intelligence artificielle : les résumés produits par cette technologie sont loin d'être parfaits et présentent des erreurs dont l'exactitude laisse à désirer. Google pourrait choisir d’ajuster au fur et à mesure la précision de son outil mais cela reste encore à confirmer.
Pour l’instant, l'option n’en est qu’au stade de test. Toutefois, si elle venait à être déployée globalement, son impact pourrait être considérable, à la fois sur les utilisateurs et les éditeurs.