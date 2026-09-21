En quoi consiste cette nouveauté ? Il suffit de cliquer sur un bouton pour afficher « un bref aperçu du sujet, accompagné de liens bien visibles vers des articles connexes, des réactions de la communauté et des reportages originaux ». En clair, Google ne redirigerait plus les utilisateurs vers une vidéo ou un article affiché dans son flux mais vers un résumé généré par l'IA. Pour l’instant, cette expérimentation se limite aux contenus vidéos, mais elle pourrait bien être étendue à d’autres formats dans les semaines à venir.