Reste la question de fond : pourquoi vouloir s'en passer ? Les griefs sont documentés. Ces synthèses se trompent régulièrement, au point qu'un tribunal allemand a récemment jugé Google responsable des informations erronées diffusées par ses résumés, une première. L'organisation Common Sense Media a de son côté épinglé leur échec à un test de sécurité destiné aux enfants. Et il y a le nerf de la guerre pour les éditeurs, dont les contenus sont aspirés pour nourrir l'IA sans que le clic, ni les revenus, ne suivent (ce qui explique en bonne partie la bataille française sur les droits voisins). Sur le terrain des alternatives, Quiche n'est pas seul : il était en passe de détrôner Arc Search chez son testeur, et rejoint la petite troupe des navigateurs iPhone qui se posent en rechange de Safari. Sa singularité tient à ce réglage anti-IA activé d'origine, que ni Google ni les autres ne proposent spontanément.

Les résumés n'ont même pas atterri dans le Google français qu'une échappatoire existe déjà, ce qui en dit long sur l'appétit réel du public pour la question. Pour qui veut garder la main sur ses résultats avant que la page ne se réorganise autour de l'IA, changer de navigateur reste, pour l'instant, la parade la plus directe.