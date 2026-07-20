Bientôt, vos résultats Google seront coiffés de résumés rédigés par une IA, France comprise. Un développeur solitaire n'a pas attendu le déploiement pour riposter : son navigateur iPhone les efface déjà, sans le moindre bloqueur de contenu.
En France, la recherche Google n'a pas encore changé de visage. Les résumés générés par l'IA qui coiffent déjà les résultats dans plus de 200 pays y sont restés à la porte, retenus par le contentieux sur les droits voisins de la presse. Mais l'échéance approche à grands pas, et un développeur indépendant a déjà préparé la parade : penchons-nous sur Quiche, un navigateur iOS confidentiel qui a fait de la suppression de ces encadrés son argument principal.
Un navigateur pensé par une seule personne
Quiche est développé par un développeur solo, Greg de J, sous la bannière Quiche Industries. Sa marque de fabrique tient à sa personnalisation poussée : presque chaque bouton, dans la barre d'outils comme dans le menu principal, peut être déplacé, réagencé ou carrément supprimé. Pour ceux que l'idée de tout configurer à la main rebute, une galerie de préréglages permet de partir d'une base toute faite, du minimalisme à l'interface chargée. Le gestionnaire d'onglets estime même le temps de lecture de chaque article et permet de trier les onglets par domaine, ce qui transforme le navigateur en une sorte d'application de lecture différée pour peu qu'on le laisse faire. Un interrupteur JavaScript logé dans la barre d'outils autorise enfin à couper le script d'un site d'une simple pression, avec des pages qui gagnent nettement en fluidité.
Depuis une mise à jour de la mi-juillet, Quiche désactive par défaut les résumés IA dans les résultats de recherche, sans que l'utilisateur ait quoi que ce soit à activer. Techniquement, il ne s'agit pas d'un bloqueur de contenu : lorsque vous lancez une recherche sur Google, DuckDuckGo ou Bing, l'application vous redirige discrètement vers la version des résultats dépourvue de l'encadré IA. Google conserve en coulisses cette présentation classique, sans synthèse en tête de page ; Quiche vous y emmène directement par cette porte dérobée. On récupère la liste complète des liens, sans le pavé qui s'installe d'ordinaire au sommet de l'écran. Ceux qui tiennent à leurs résumés peuvent les réactiver dans les réglages.
Pourquoi ça tombe à pic pour les internautes français
Les Aperçus IA n'ont jamais été proposés en France, et leur arrivée est désormais programmée avant le 23 septembre, l'Hexagone figurant parmi les tout derniers marchés au monde à basculer. Autrement dit, un navigateur qui sait déjà escamoter ces résumés arrive pile au moment où les internautes français s'apprêtent à les découvrir, qu'ils l'aient demandé ou non.
- Interface très personnalisable
- Aucun compte obligatoire
- Bloqueur de contenus intégré
Reste la question de fond : pourquoi vouloir s'en passer ? Les griefs sont documentés. Ces synthèses se trompent régulièrement, au point qu'un tribunal allemand a récemment jugé Google responsable des informations erronées diffusées par ses résumés, une première. L'organisation Common Sense Media a de son côté épinglé leur échec à un test de sécurité destiné aux enfants. Et il y a le nerf de la guerre pour les éditeurs, dont les contenus sont aspirés pour nourrir l'IA sans que le clic, ni les revenus, ne suivent (ce qui explique en bonne partie la bataille française sur les droits voisins). Sur le terrain des alternatives, Quiche n'est pas seul : il était en passe de détrôner Arc Search chez son testeur, et rejoint la petite troupe des navigateurs iPhone qui se posent en rechange de Safari. Sa singularité tient à ce réglage anti-IA activé d'origine, que ni Google ni les autres ne proposent spontanément.
Les résumés n'ont même pas atterri dans le Google français qu'une échappatoire existe déjà, ce qui en dit long sur l'appétit réel du public pour la question. Pour qui veut garder la main sur ses résultats avant que la page ne se réorganise autour de l'IA, changer de navigateur reste, pour l'instant, la parade la plus directe.