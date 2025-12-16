Baptisée « Tailor your feed », cette nouvelle fonctionnalité a été repérée dans Search Labs, l’espace où Google teste ses futures nouveautés. L’idée est simple : permettre aux utilisateurs d’exprimer clairement ce qu’ils veulent — ou ne veulent plus — voir apparaître dans leur fil Discover.

Contrairement aux réglages actuels, limités à quelques options via le menu à trois points d’un article (moins de contenus similaires, exclusion d’un thème ou d’une source), cette expérimentation va beaucoup plus loin. Elle autorise une personnalisation en langage naturel, directement via du texte.

Il devient ainsi possible de demander à Discover de se concentrer sur certains sujets précis, d’en affiner le traitement ou, au contraire, d’exclure totalement des thématiques ou des médias spécifiques. Google évoque même la possibilité de définir une sorte d’« ambiance » générale pour son fil d’actualité, ou de préciser des critères très concrets. On peut par exemple indiquer que l'on est est végétarien, pour ne voir apparaitre que des recettes adaptées et supprimer tous les plats incluant viande et poisson.