Vous en avez marre des sujets hors sujet et des recommandations à côté de la plaque ? Google teste une nouvelle fonction qui pourrait enfin vous redonner la main sur Discover.
Pour beaucoup d’utilisateurs, Google Discover est devenu un réflexe quotidien, mais aussi une source de frustration. Entre contenus racoleurs, sujets déjà vus mille fois et recommandations parfois incompréhensibles, le fil d’actualité de Google donne souvent l’impression de vivre sa propre vie d'algorithme et de ne pas s'adapter vraiment à vos goûts et à vos centres d'intérêt. Google en est conscient et expérimente actuellement une nouvelle option, encore discrète, qui promet de rendre Discover beaucoup plus pertinent — à condition d’accepter de lui expliquer clairement ce que vous voulez voir, et surtout ce que vous ne voulez plus jamais voir.
Expliquez naturellement ce que vous aimez ou non à Google Discover
Baptisée « Tailor your feed », cette nouvelle fonctionnalité a été repérée dans Search Labs, l’espace où Google teste ses futures nouveautés. L’idée est simple : permettre aux utilisateurs d’exprimer clairement ce qu’ils veulent — ou ne veulent plus — voir apparaître dans leur fil Discover.
Contrairement aux réglages actuels, limités à quelques options via le menu à trois points d’un article (moins de contenus similaires, exclusion d’un thème ou d’une source), cette expérimentation va beaucoup plus loin. Elle autorise une personnalisation en langage naturel, directement via du texte.
Il devient ainsi possible de demander à Discover de se concentrer sur certains sujets précis, d’en affiner le traitement ou, au contraire, d’exclure totalement des thématiques ou des médias spécifiques. Google évoque même la possibilité de définir une sorte d’« ambiance » générale pour son fil d’actualité, ou de préciser des critères très concrets. On peut par exemple indiquer que l'on est est végétarien, pour ne voir apparaitre que des recettes adaptées et supprimer tous les plats incluant viande et poisson.
Google introduit une nouvelle dose d'IA pour personnaliser son flux d'actualités
Cette nouveauté repose évidemment sur l’IA, chargée d’interpréter les consignes formulées par l’utilisateur pour ajuster dynamiquement les recommandations. Une approche plus directe, mais qui implique aussi de partager davantage d’informations sur ses préférences personnelles.
Pour l’instant, « Tailor your feed » n’est accessible qu’aux utilisateurs inscrits à Search Labs. Une fois l’option activée, un nouvel onglet apparaît dans l’application Google, via une icône en forme de fiole, permettant d’activer l’expérimentation.
Rien ne garantit encore que cette fonctionnalité sera déployée largement, ni sous quelle forme. Si les tests sont concluants, Google pourrait toutefois offrir un vrai antidote au sentiment de perte de contrôle qui entoure Discover depuis des années et permettre à tous les utilisateurs d'obtenir enfin des articles qui leur correspondent. Oui, vous allez enfin bientôt reprendre la main sur l'algorithme.