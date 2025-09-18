Hier, Google a annoncé sur son blog une évolution de taille pour Google Discover : « Dans les semaines à venir, vous découvrirez davantage de contenus dans Discover, provenant d'éditeurs et de créateurs du web, comme des publications de X, d'Instagram et de YouTube Shorts, et d'autres plateformes suivront. Lors de notre étude, les utilisateurs nous ont indiqué apprécier la diversité des contenus proposés dans Discover, incluant des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux, en plus des articles. »