Très apprécié, le flux Discover permet aux internautes de consulter des informations adaptées à leurs centres d'intérêts et activités. Il leur donnera bientôt la possibilité de suivre leurs créateurs de contenus préférés.
Google cherche constamment à améliorer l'expérience de ses utilisateurs. Alors que Perplexity a récemment lancé un concurrent à son flux de recommandations Discover, le géant de la Tech prépare l'intégration de résumés IA à son service ainsi qu'une version destinée aux ordinateurs. Une autre avancée de taille vient d'être déployée : la possibilité de suivre des créateurs de contenus et éditeurs.
Google Discover ouvre ses portes à de nouvelles sources d'information
Hier, Google a annoncé sur son blog une évolution de taille pour Google Discover : « Dans les semaines à venir, vous découvrirez davantage de contenus dans Discover, provenant d'éditeurs et de créateurs du web, comme des publications de X, d'Instagram et de YouTube Shorts, et d'autres plateformes suivront. Lors de notre étude, les utilisateurs nous ont indiqué apprécier la diversité des contenus proposés dans Discover, incluant des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux, en plus des articles. »
Il sera donc bientôt possible de voir dans son flux Discover des contenus réalisés par ses créateurs de contenus et éditeurs préférés. Google n'a toutefois pas communiqué sur les critères qui permettront de mettre en avant ces actualités dans Discover.
Comment ajouter ses créateurs favoris à Google Discover ?
Google avait déjà fait des efforts pour ouvrir le champ des possibles dans Discover le mois dernier : la firme avait, en effet, donné la possibilité à ses utilisateurs d'ajouter leurs sources d'information préférées dans la section « À la Une ». Ils pourront désormais chercher leurs créateurs et éditeurs favoris dans l'outil.
L'équipe explique qu'il sera possible, en se connectant à son compte Google, de chercher les créateurs et éditeurs et de prévisualiser leurs articles, vidéos YouTube et posts publiés dans les réseaux sociaux avant de s'abonner à leurs flux. Pour cela, il faudra simplement « appuyer (...) sur leur nom pour accéder à un nouvel espace dédié. »
L'objectif de Google est de faciliter le suivi de ces publications, de donner accès à davantage de sources mais aussi, on s'en doute, de devenir encore plus incontournable. Si le déploiement de cette mise à jour a commencé hier, Google a d'ores et déjà annoncé qu'il souhaitait aller plus loin : « Nous continuerons d'ajouter de nouvelles façons pour permettre aux utilisateurs de communiquer directement avec leurs éditeurs et créateurs préférés dans Discover. »