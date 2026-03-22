Chez nos confrères de The Verge, plusieurs journalistes ont vu leurs propres articles apparaître dans Google Search avec des titres qu’ils n’avaient jamais écrits. Des formulations différentes, parfois raccourcies, parfois totalement réorientées, et surtout générées sans validation humaine.

Interrogé à ce sujet, Google a confirmé mener un test à petite échelle. L’idée, explique l’entreprise, est de piocher dans le contenu d’une page pour en extraire un titre jugé plus pertinent au regard de la requête. L’objectif est alors d'identifier le contenu d’une page qui correspond le mieux à la requête et d'ajuster l’intitulé en conséquence, cela afin de mieux capter l’attention.

Dans les faits, les changements peuvent être très visibles. Un titre initialement long, construit autour d’un récit ou d’un retour d’expérience, peut être condensé en une expression plus directe. À l’inverse, certains sont entièrement reformulés, avec un angle différent de celui choisi par l’auteur. Une évolution qui rompt inévitablement avec les pratiques habituelles du web, où les titres, même optimisés pour le référencement, restent sous le contrôle des rédactions.