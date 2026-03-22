Google teste une nouvelle fonctionnalité qui réécrira automatiquement les titres de vos articles préférés avant de les afficher dans ses résultats de recherche. Détectée depuis plusieurs mois par des médias américains, cette expérimentation repose sur l'intelligence artificielle.
Depuis plusieurs mois, des changements discrets ont été observés dans l’affichage des résultats de Google Search. De nombreux médias ont remarqué que certains titres d’articles apparaissaient dorénavant sous une forme différente de celle choisie par leurs auteurs. Une pratique inhabituelle, confirmée par Google, qui teste actuellement une méthode visant à adapter les intitulés affichés aux requêtes des internautes.
Des titres modifiés directement dans les résultats Google
Chez nos confrères de The Verge, plusieurs journalistes ont vu leurs propres articles apparaître dans Google Search avec des titres qu’ils n’avaient jamais écrits. Des formulations différentes, parfois raccourcies, parfois totalement réorientées, et surtout générées sans validation humaine.
Interrogé à ce sujet, Google a confirmé mener un test à petite échelle. L’idée, explique l’entreprise, est de piocher dans le contenu d’une page pour en extraire un titre jugé plus pertinent au regard de la requête. L’objectif est alors d'identifier le contenu d’une page qui correspond le mieux à la requête et d'ajuster l’intitulé en conséquence, cela afin de mieux capter l’attention.
Dans les faits, les changements peuvent être très visibles. Un titre initialement long, construit autour d’un récit ou d’un retour d’expérience, peut être condensé en une expression plus directe. À l’inverse, certains sont entièrement reformulés, avec un angle différent de celui choisi par l’auteur. Une évolution qui rompt inévitablement avec les pratiques habituelles du web, où les titres, même optimisés pour le référencement, restent sous le contrôle des rédactions.
Google défend un test destiné à mieux coller aux requêtes
Face aux interrogations légitimes suscitées par cette découverte, Google a précisé que ce test ne reposait pas sur une IA générative. Si un déploiement à grande échelle devait bien voir le jour, l’entreprise affirme qu’il ne s’agirait pas de créer de nouveaux titres via ce type de technologie. Le moteur de recherche indique plutôt vouloir améliorer la correspondance entre les requêtes et les résultats affichés, tout en favorisant l’engagement des utilisateurs avec les contenus proposés. Une logique d'ailleurs déjà appliquée au sein de ses services.
Google Discover, par exemple, a déjà expérimenté la réécriture automatique de titres. Selon l’entreprise américaine, cette approche aurait donné de bons résultats en matière de satisfaction utilisateur, ce qui a conduit à une adoption plus large de cette fonctionnalité. Ce fonctionnement soulève néanmoins des questions sur la fidélité des titres affichés par rapport au contenu original. Modifier un intitulé peut en effet changer la perception d’un article, voire en altérer le sens initial.
À ce jour, la fonctionnalité de réécriture des titres par IA dans Google Discover n’a pas encore été déployée en France. Mais pour combien de temps encore ?