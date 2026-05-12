Le cinéma premium continue de gagner du terrain, et IMAX entend bien profiter de cette dynamique. À l’occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre 2026, le groupe confirme ses ambitions pour l’année en cours, avec un objectif maintenu à 1,4 milliard de dollars de recettes mondiales au box-office IMAX. Mais au-delà de cette projection globale, c’est surtout la progression du format en France qui retient l’attention.