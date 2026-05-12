Le cinéma premium continue de gagner du terrain, et IMAX entend bien profiter de cette dynamique. À l’occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre 2026, le groupe confirme ses ambitions pour l’année en cours, avec un objectif maintenu à 1,4 milliard de dollars de recettes mondiales au box-office IMAX. Mais au-delà de cette projection globale, c’est surtout la progression du format en France qui retient l’attention.
Sur les trois premiers mois de 2026, la France a généré pas moins de 7,9 millions de dollars de box-office IMAX, soit une hausse spectaculaire de 230 % sur un an, selon le communiqué du groupe.
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Le public français friand de contenus IMAX
Le marché français signe ainsi une performance historique pour IMAX et se hisse au 7ᵉ rang mondial du box-office IMAX en 2026. Une performance qui illustre l’appétit grandissant du public pour les séances premium, à l’heure où les salles cherchent plus que jamais à valoriser l’expérience cinéma face au confort du streaming à domicile.
Cette montée en puissance se vérifie aussi dans le maillage du territoire. Le réseau IMAX en France est passé de 22 à 36 salles, avec 7 nouvelles ouvertures rien qu’en 2025, un record pour le marché. La dynamique devrait se poursuivre cette année, puisque le groupe annonce au moins 5 nouvelles salles attendues en France en 2026. IMAX s’impose ainsi de plus en plus dans les cinémas français, et plus seulement dans quelques salles emblématiques.
Un calendrier favorable pour 2026
Ce succès repose aussi sur un calendrier particulièrement favorable. IMAX met en avant un programme 2026 porté par de grandes productions pensées pour l’expérience grand écran, dont The Odyssey de Christopher Nolan, Dune : Troisième Partie, The Mandalorian and Grogu ou encore Narnia. Le groupe évoque au total 14 productions "Filmed for IMAX" cette année.
La France a déjà profité de cette dynamique avec Avatar : Le Feu et la Cendre, présenté comme le deuxième plus grand succès IMAX du marché français, avec 12 millions de dollars de recettes IMAX sur l’ensemble de son exploitation. Un chiffre qui confirme le rôle moteur des grands films événementiels dans l’adoption de ces formats premium.
Enfin, pour les exploitants, l’enjeu est évident, il s'agit de proposer une expérience suffisamment différenciante pour justifier le déplacement en salle. Image plus spectaculaire, son immersif, grands écrans, séances spéciales… IMAX s’inscrit pleinement dans cette stratégie. Et au vu de sa progression en France, le public semble répondre présent.