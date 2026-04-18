Disney Studios lance un système de certification baptisé Infinity Vision pour repérer les meilleures salles de cinéma. Une initiative qui arrive juste au moment où le prochain film Avengers se retrouve privé d'écrans IMAX pour sa sortie.
Le groupe Disney Studios dévoile une nouvelle initiative pour mieux orienter les spectateurs dans le choix des salles premium. Derrière l’appellation Infinity Vision, le studio met en avant une certification conçue pour distinguer les auditoriums répondant à des critères techniques précis, sans pour autant détailler tous les aspects de sa mise en œuvre.
Infinity Vision : ce que Disney exige des salles… sans trop de détails
Infinity Vision s’adresse aux cinémas équipés de formats dits premium large format (PLF). Selon Disney, ce label doit permettre d’indiquer au public « quelles salles offrent les expériences cinématographiques les plus grandes, les plus lumineuses et les plus immersives ».
Pour obtenir cette certification, les salles devront répondre à plusieurs exigences. Le studio évoque notamment des écrans de grande taille afin de maximiser l’ampleur visuelle, l’utilisation de projecteurs laser pour améliorer la luminosité et la netteté, ainsi que des systèmes audio haut de gamme destinés à renforcer l’immersion sonore.
En revanche, aucun détail précis n’est donné sur les standards exacts requis, particulièrement en matière de résolution ou de formats audio. Disney mentionne des « standards techniques rigoureux », sans préciser si des technologies spécifiques comme Dolby Atmos ou d’autres systèmes immersifs sont indispensables. À ce stade, aucun exploitant de salles n’a communiqué sur l’intégration de cette certification.
Un label qui tombe à pic face au blocage IMAX
Le calendrier de l'annonce n'a probablement rien d'anodin. Disney prévoit une ressortie d'Avengers: Endgame en septembre prochain, soit trois mois seulement avant Avengers: Doomsday attendu en décembre. Problème : ce nouveau volet ne disposera d'aucune salle IMAX pour son lancement. De son côté, Dune : Troisième Partie, authentiquement filmé avec des caméras IMAX, a réservé l'intégralité des créneaux disponibles sur cette période. Infinity Vision pourrait alors servir de bouée de sauvetage pour compenser cette absence.
La création de cette certification fait écho à THX, le système imaginé par Lucasfilm en 1983 pour la sortie du Retour du Jedi. Mais là où THX visait à corriger les standards audiovisuels médiocres des salles de l'époque, Infinity Vision s'applique à des salles PLF censées déjà délivrer une qualité élevée.
Disney pointe néanmoins un vrai problème : la jungle des labels premium. Les spectateurs se perdent entre Cinemark XD, Regal RPX, AMC Prime, Superscreen, iSense, EPIC et autres sigles dont ils ne saisissent souvent pas les subtilités techniques. Seuls IMAX et Dolby Cinema ont vraiment réussi à s'imposer comme des marques identifiables. Le studio affirme vouloir « unifier les standards premium en salle et renforcer la valeur de l’expérience grand écran à l’échelle mondiale ». Encore faut-il que le label ne se cantonne pas aux seules productions Disney.