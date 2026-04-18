Infinity Vision s’adresse aux cinémas équipés de formats dits premium large format (PLF). Selon Disney, ce label doit permettre d’indiquer au public « quelles salles offrent les expériences cinématographiques les plus grandes, les plus lumineuses et les plus immersives ».

Pour obtenir cette certification, les salles devront répondre à plusieurs exigences. Le studio évoque notamment des écrans de grande taille afin de maximiser l’ampleur visuelle, l’utilisation de projecteurs laser pour améliorer la luminosité et la netteté, ainsi que des systèmes audio haut de gamme destinés à renforcer l’immersion sonore.

En revanche, aucun détail précis n’est donné sur les standards exacts requis, particulièrement en matière de résolution ou de formats audio. Disney mentionne des « standards techniques rigoureux », sans préciser si des technologies spécifiques comme Dolby Atmos ou d’autres systèmes immersifs sont indispensables. À ce stade, aucun exploitant de salles n’a communiqué sur l’intégration de cette certification.