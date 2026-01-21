IMAX n’avait encore jamais atteint ce niveau. En 2025, le spécialiste des salles grand format a franchi un cap symbolique avec 1,28 milliard de dollars de recettes mondiales, en progression de 40 % par rapport à 2024. Un record absolu pour le groupe.
La France n’est pas en reste : elle se hisse à la 8ᵉ place mondiale, avec 22,2 millions de dollars de box-office IMAX. Un signal intéressant dans un contexte où la fréquentation des salles reste fragile, mais où les formats premium continuent d’attirer un public en quête d’expériences différenciantes.
La France, laboratoire de contenus premium
Au-delà des chiffres, IMAX renforce aussi sa stratégie éditoriale en France. En 2025, près de 8 % du box-office français IMAX provient de contenus non hollywoodiens, confirmant l’appétit du public pour des œuvres plus singulières et internationales.
Symbole fort de cette orientation : la sortie, le 25 février, du premier documentaire IMAX tourné en langue française, ATHOS : au cœur de la Patrouille de France. Coproduit avec Fédération Studios et Imago, et distribué par Pathé Live, le film a été tourné avec des caméras IMAX et bénéficiera d’une exploitation exclusive en salles IMAX avant une sortie élargie début mars. Une façon pour la marque de rappeler que sa valeur ne se limite plus aux blockbusters, mais s’étend aussi à des contenus premium à forte dimension immersive.
John Turner, responsable des documentaires chez IMAX, confirme d’ailleurs que la France fait partie des marchés prioritaires pour de futures collaborations avec des talents locaux.
Blockbusters, animation japonaise et réseau en expansion
Côté succès populaires, le public français a largement répondu présent en 2025, notamment avec Avatar : Fire and Ash, qui a signé le meilleur week-end d’ouverture IMAX jamais enregistré dans l’Hexagone, ou encore Demon Slayer : Infinity Castle, très attendu par les fans. Prochaine étape : l’arrivée du Marsupilami en version IMAX début février.
Le réseau continue également de s’étendre : 7 nouvelles salles ont ouvert en 2025, et 4 supplémentaires sont prévues en 2026, portant aujourd’hui le parc français à 31 cinémas équipés et 5 sites institutionnels. Une croissance mesurée, mais cohérente avec une stratégie clairement orientée vers la montée en gamme.
Dans un marché du cinéma toujours en recomposition, IMAX confirme ainsi une excellente croissance avec une technologie qui continue de séduire aussi bien les studios que les spectateurs.
Source : communiqué de presse