Symbole fort de cette orientation : la sortie, le 25 février, du premier documentaire IMAX tourné en langue française, ATHOS : au cœur de la Patrouille de France. Coproduit avec Fédération Studios et Imago, et distribué par Pathé Live, le film a été tourné avec des caméras IMAX et bénéficiera d’une exploitation exclusive en salles IMAX avant une sortie élargie début mars. Une façon pour la marque de rappeler que sa valeur ne se limite plus aux blockbusters, mais s’étend aussi à des contenus premium à forte dimension immersive.