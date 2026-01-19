Matt Damon a d’abord rappelé ce que représente, selon lui, l’expérience du cinéma en salle. L’acteur évoque une projection récente en IMAX vécue comme un moment collectif fort : « Je suis allé voir Une Bataille après l'Autre en IMAX — c'est une expérience unique. On est entouré de gens qu'on ne connaît pas, mais qui font partie de la même communauté, et on vit cette expérience ensemble. Je dis toujours que c'est un peu comme aller à l'église : on arrive à l'heure. Le film ne nous attend pas ».

À l’inverse, le visionnage à domicile offrirait un cadre radicalement différent. « Vous regardez la télé dans une pièce, la lumière est allumée, il se passe plein d'autres choses : les enfants courent partout, les chiens aussi, etc. C'est juste un niveau d'attention très différent de celui que vous êtes prêt ou capable d'y consacrer », poursuit l'acteur.

Selon lui, cette différence d’attention n’est plus anecdotique. Elle reflète un changement profond des usages. Un spectateur regarde un film smartphone dans la main et peut être rapidement absorbé par un autre écran pendant un film ou une série. Le rapport plus relâché aux œuvres influencerait directement la manière dont les films sont reçus, mais aussi conçus.