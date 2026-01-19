Matt Damon a livré un regard critique sur l’évolution des films produits pour Netflix. Selon l’acteur, les usages liés au visionnage à domicile influenceraient désormais directement la manière d’écrire et de rythmer les scénarios.
À l’occasion de la promotion de The Rip, leur nouveau film produit et interprété pour Netflix, Matt Damon et Ben Affleck ont pris le temps de s’arrêter sur les transformations profondes du cinéma à l’ère du streaming. Face à Joe Rogan, célèbre podcaster américain, les deux acteurs et producteurs ont comparé l’expérience collective de la salle obscure avec celle, plus fragmentée, du visionnage à domicile. Une différence qui, selon eux, ne serait plus seulement culturelle, mais aurait désormais un impact très concret sur la façon dont les films sont conçus et racontés.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
Visionner un film à la maison : un défi pour rester attentif face aux distractions
Matt Damon a d’abord rappelé ce que représente, selon lui, l’expérience du cinéma en salle. L’acteur évoque une projection récente en IMAX vécue comme un moment collectif fort : « Je suis allé voir Une Bataille après l'Autre en IMAX — c'est une expérience unique. On est entouré de gens qu'on ne connaît pas, mais qui font partie de la même communauté, et on vit cette expérience ensemble. Je dis toujours que c'est un peu comme aller à l'église : on arrive à l'heure. Le film ne nous attend pas ».
À l’inverse, le visionnage à domicile offrirait un cadre radicalement différent. « Vous regardez la télé dans une pièce, la lumière est allumée, il se passe plein d'autres choses : les enfants courent partout, les chiens aussi, etc. C'est juste un niveau d'attention très différent de celui que vous êtes prêt ou capable d'y consacrer », poursuit l'acteur.
Selon lui, cette différence d’attention n’est plus anecdotique. Elle reflète un changement profond des usages. Un spectateur regarde un film smartphone dans la main et peut être rapidement absorbé par un autre écran pendant un film ou une série. Le rapport plus relâché aux œuvres influencerait directement la manière dont les films sont reçus, mais aussi conçus.
Netflix anticipe le comportement de ses abonnés et répète les points d'intrigue pour ne perdre personne en route
Netflix semble particulièrement consciente de l'expérience de visionnage de ses abonnés, et demande aux équipes créatives d'intégrer ces paramètres lors de l'écriture des scénarios, ce que confime Matt Damon.
« Par exemple, Netflix… La méthode classique pour réaliser un film d’action, d’après ce que nous avons appris, consiste généralement à avoir trois scènes marquantes. Une dans le premier acte, une dans le deuxième, une dans le troisième – et la grande scène avec toutes les explosions, celle sur laquelle on consacre la majeure partie du budget, dans le troisième acte. C’est en quelque sorte le final. Maintenant, Netflix se dit : "Est-ce qu’on peut avoir une scène spectaculaire dès les cinq premières minutes ?" On veut que les gens restent captivés. Et ce ne serait pas un problème de répéter l’intrigue trois ou quatre fois dans les dialogues, car les gens sont sur leur téléphone en regardant ».
Présent à ses côtés, Ben Affleck tempère l'analyse de son compère en rappellant quelques exemples de séries à succès, comme Adolescence, qui n'ont pas eu besoin de prendre par la main les spectateurs, même si Damon rappelle qu'elles sont de plus en plus rares.
On l'a d'ailleurs vu durant la dernière saison de Stranger Things, où les différents points d'intrigue étaient répétés à de nombreuses reprises pour ne pas perdre les spectateurs distraits, qui à ralentir dangeureusement le rythme pour les autres. Une écriture paresseuse qui pourrait devenir la norme dans quelques années, alors que certaines plateformes, comme HBO ou Apple TV, résistent à cette tentation du nivellement par le bas. Jusqu'à quand ?
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible