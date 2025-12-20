Il faut lire entre les lignes de cette acquisition. Si Netflix s'intéresse tant à votre apparence virtuelle, c'est surtout pour tenter de colmater les brèches d'une stratégie gaming qui prend l'eau. L'année 2025 a été rude, avec la fermeture du studio Boss Fight Entertainment en octobre, ironiquement quelques mois après qu'ils aient livré le succès Squid Game: Unleashed. Le message est clair : faire des bons jeux ne suffit pas, il faut construire un écosystème captif.

L'ajout d'avatars personnalisables est une vieille ficelle du jeu vidéo pour gonfler artificiellement l'engagement. En vous permettant de vous projeter physiquement dans ses franchises, Netflix espère transformer ses titres en réseaux sociaux de salon. On imagine déjà les réunions marketing jubilatoires prévoyant de vendre des accessoires virtuels Stranger Things pour habiller nos clones numériques. C'est une tentative de transformer le téléviseur, écran passif par excellence, en un miroir interactif où l'abonné devient l'acteur principal. Reste à savoir si le public, qui paye déjà de plus en plus cher son abonnement, aura vraiment envie de voir sa tête pixélisée au milieu de ses héros préférés, ou s'il préférera garder ses distances avec ce Black Mirror devenu réalité.