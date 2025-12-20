Netflix s'offre une cure de jouvence numérique en avalant la start-up Ready Player Me pour insuffler une âme à ses jeux vidéo. Cette acquisition promet de transformer nos sessions ludiques en une grande parade costumée où notre double virtuel ne nous quittera plus d'une semelle.
Le roi de la vidéo à la demande semble avoir trouvé la pièce manquante pour enfin vous scotcher devant ses jeux vidéo. Alors que l'hiver s'installe et que les soirées canapé se multiplient, la firme de Los Gatos a officialisé le 19 décembre 2025 le rachat d'une technologie d'avatars persistants. Cette acquisition marque un tournant décisif pour la plateforme qui cherche désespérément à transformer ses abonnés passifs en joueurs actifs.
Quand votre selfie devient le héros de la partie
L'idée derrière ce rachat n'est pas de vous offrir une simple photo de profil, mais bien de coloniser tous les jeux de la plateforme avec votre clone virtuel. Ready Player Me, cette jeune pousse fondée en 2020, a bâti sa réputation sur une promesse alléchante : créer un avatar unique capable de voyager d'un univers à l'autre sans perdre sa chemise ni son style. Concrètement, la technologie permet de générer un personnage en trois dimensions à partir d'un simple autoportrait photographique, un tour de passe-passe qui a déjà séduit plus de 20 millions d'utilisateurs curieux avant de tomber dans l'escarcelle de Netflix.
L'équipe d'une vingtaine de personnes rejoindra donc les rangs de Netflix Games, probablement pour s'assurer que votre futur avatar ne ressemble pas à une bouillie de pixels une fois intégré dans le moteur de jeu. Timmu Tõke, le patron de la société rachetée, se félicite évidemment de voir sa technologie toucher une audience mondiale, même si cela signifie la fermeture du service indépendant dès le 31 janvier 2026. Pour l'utilisateur final, la manœuvre vise à supprimer toute friction : on crée son personnage une seule fois, et le voilà prêt à enfiler le survêtement vert de Squid Game ou à lancer des sorts dans l'univers de The Witcher sans le moindre effort supplémentaire.
L'art subtil de vous retenir prisonnier de l'écosystème
Il faut lire entre les lignes de cette acquisition. Si Netflix s'intéresse tant à votre apparence virtuelle, c'est surtout pour tenter de colmater les brèches d'une stratégie gaming qui prend l'eau. L'année 2025 a été rude, avec la fermeture du studio Boss Fight Entertainment en octobre, ironiquement quelques mois après qu'ils aient livré le succès Squid Game: Unleashed. Le message est clair : faire des bons jeux ne suffit pas, il faut construire un écosystème captif.
L'ajout d'avatars personnalisables est une vieille ficelle du jeu vidéo pour gonfler artificiellement l'engagement. En vous permettant de vous projeter physiquement dans ses franchises, Netflix espère transformer ses titres en réseaux sociaux de salon. On imagine déjà les réunions marketing jubilatoires prévoyant de vendre des accessoires virtuels Stranger Things pour habiller nos clones numériques. C'est une tentative de transformer le téléviseur, écran passif par excellence, en un miroir interactif où l'abonné devient l'acteur principal. Reste à savoir si le public, qui paye déjà de plus en plus cher son abonnement, aura vraiment envie de voir sa tête pixélisée au milieu de ses héros préférés, ou s'il préférera garder ses distances avec ce Black Mirror devenu réalité.