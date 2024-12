Depuis sa création, l’IMAX s’est imposé comme une référence mondiale en matière d’expérience cinématographique. Les deux nouvelles salles de Dole et Vesoul seront équipées d’écrans géants et de projecteurs laser 4K de nouvelle génération, offrant "aux spectateurs une projection immersive avec des détails d'une clarté exceptionnelle".



Mais ce n’est pas tout. L’expérience sonore y sera tout aussi impressionnante. Grâce à des systèmes audio multicanaux positionnés avec précision, chaque spectateur bénéficiera d’un son enveloppant, quelle que soit sa place dans la salle. Cette combinaison unique d’une image immersive et d’un son cristallin fait de l’IMAX un choix de prédilection pour les grands réalisateurs, comme Christopher Nolan ou Denis Villeneuve, qui capturent directement leurs films dans ce format, comme ce fut le cas d'Oppenheimer et de Dune : Partie Deux. Au cours de l'année 2025, pas moins de 12 œuvres "Filmés pour IMAX" devraient ainsi être à l'affiche.



Jean-Claude Tupin, le propriétaire du groupe Majestic Cinémas, n'est pas peu fier de cette annonce. Il a déclaré : "Inaugurant une avancée technologie, le Groupe Majestic Cinémas est heureux de proposer à ses publics Dolois et Vésuliens cette superbe expérience immersive qu'est IMAX, pour la toute première fois en Bourgogne-Franche-Comté ! Nous marquons ainsi le début d'un partenariat prometteur avec IMAX".