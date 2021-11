Voilà pourquoi le film Dune va ressortir dans certaines salles le 3 décembre, pour une durée limitée

En effet, à compter du 3 décembre, Dune sera de nouveau visible dans les salles compatibles IMAX « pour une durée limitée ». Les spectateurs sont ainsi cordialement invités à (re)voir Dune et à « vivre cette épopée épique telle qu'elle doit être vue ». Le film devrait être disponible pendant deux semaines environ, avant l'arrivée d'un certain Spider-Man: No Way Home .