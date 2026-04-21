Le 4 mai ne ressemble décidément à aucun autre, surtout pour un fan de Star Wars. Cette année, Disney a mis les petits plats dans les grands encore une fois, avec un magasin éphémère entièrement dédié à la saga qui ouvre à Paris, le nouveau film The Mandalorian and Grogu arrive en salles le 20 mai. Et une tournée de ciné-concerts où un orchestre jouera en direct pendant la projection du film se prépare pour 2027. Les amoureux de la galaxie lointaine, très lointaine, ont de quoi s'occuper.