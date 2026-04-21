Disney et King Jouet vont inaugurer, le 30 avril à Paris, un pop-up Star Wars inédit. Ce sera le point de départ d'un mois de mai particulièrement chargé en contenus pour les fans de la saga.
Le 4 mai ne ressemble décidément à aucun autre, surtout pour un fan de Star Wars. Cette année, Disney a mis les petits plats dans les grands encore une fois, avec un magasin éphémère entièrement dédié à la saga qui ouvre à Paris, le nouveau film The Mandalorian and Grogu arrive en salles le 20 mai. Et une tournée de ciné-concerts où un orchestre jouera en direct pendant la projection du film se prépare pour 2027. Les amoureux de la galaxie lointaine, très lointaine, ont de quoi s'occuper.
Le Star Wars Store by King Jouet ouvre le 30 avril dans le 1er arrondissement
Dès le jeudi 30 avril, le Star Wars Store by King Jouet ouvrira ses portes au 43ter rue Étienne Marcel, dans le 1er arrondissement de Paris, dans le quartier des Halles. Les 300 m² du lieu sont divisés en deux zones distinctes, avec une première consacrée aux grands personnages de la saga, de Dark Vador à Yoda, et une seconde entièrement tournée vers le nouveau film The Mandalorian and Grogu.
Les animations sont nombreuses sur place, puisqu'on pourra y confectionner son propre sabre laser, participer à une fresque LEGO collective géante organisée pour l'ouverture, et prendre la pose avec des personnages grandeur nature, en plus de profiter d'une pause café. Et pour les amateurs de shopping, plus de 1 000 références seront disponibles, dont des exclusivités jouets et mode introuvables ailleurs et, fait inédit, une gamme beauté estampillée Star Wars fait ici sa toute première apparition.
Les premiers clients à se présenter au pop-up le 4 mai auront droit à une surprise de taille avec une invitation pour le lendemain au Grand Rex, la célèbre salle parisienne du boulevard Poissonnière, afin de découvrir en exclusivité les premières minutes de The Mandalorian and Grogu en compagnie de l'équipe du film. Un privilège rare, offert en guise de cadeau pour le « May the 4th ».
Un film en IMAX, une série sur Disney+ et une tournée de concerts pour 2027
Réalisé par Jon Favreau, qui connaît si bien l'univers Star Wars, The Mandalorian and Grogu sort le 20 mai dans toutes les salles, y compris en format IMAX, qui vous permettront de profiter du film sur des écrans géants et immersifs qui décuplent l'expérience visuelle et sonore. Pedro Pascal, Sigourney Weaver et Jeremy Allen White tiennent les rôles principaux, avec une bande originale composée par Ludwig Göransson, déjà à l'œuvre sur Black Panther et Oppenheimer, septuple oscarisé. Star Wars renoue ainsi avec le cinéma après sept ans d'absence sur grand écran, déjà, oui !
Notons aussi que sur Disney+, le 4 mai, la plateforme mettra en ligne le dixième et dernier épisode de Maul : Seigneur de l'ombre. La série, proposée chaque semaine depuis début mars, retrace le destin de Maul, l'un des personnages les plus redoutables du côté obscur de la Force, reconnaissable à son visage rouge et noir et à son double sabre laser. Une conclusion très attendue pour l'un des arcs narratifs les plus sombres de tout l'univers Star Wars.
Toujours le 4 mai, la billetterie de la tournée de ciné-concerts Star Wars : Un Nouvel Espoir ouvre officiellement. Le principe est simple : le film originel de 1977 est projeté sur grand écran, tandis que le Sinfonia Pop Orchestra l'accompagne en direct depuis la scène. Douze dates sont prévues à travers la France dès mars 2027, pour célébrer les 50 ans d'un film qui a tout changé.