La TVA des services de télévision payante pourrait doubler en 2027. Canal+, qui serait touché de plein fouet, menace de repliques sévères.
Le gouvernement aujourd'hui cherche de l'argent absolument partout, à cause d'un déficit large et chronique, dans un climat économique pourtant tendu, marqué par une inflation et une crise de l'énergie. Parmi une des pistes de l'équipe Lecornu, augmenter la TVA appliquée aux télévisions payantes classiques, passant de 10 à 20%. Canal+, évidemment concernée, ne l'entend pas de cette oreille !
La TVA qui passe à 20% pour Canal+, c'est 200 millions d'euros en plus à payer
Canal+ va-t-elle réussir à faire plier le gouvernement Lecornu ? Ça semble en tout cas l'objectif, quand on écoute l'interview de Maxime Saada, donnée en ce début de semaine au micro de RTL.
Il a ainsi protesté contre cette hausse, qui correspondrait à une augmentation de 200 millions d'euros de ses coûts. « Canal+ s'adaptera, mais Canal+ en France ne pourra pas absorber un choc de 200 millions d'euros » explique-t-il ainsi. Il ajoute derrière que, pour s'adapter, Canal+ pourrait prendre des décisions radicales.
Canal+ menace d'augmenter les tarifs des abonnements et de supprimer des emplois
La première conséquence pourrait se faire ressentir sur les tarifs de la chaîne. Selon Maxime Saada, les prix des abonnements pourraient ainsi prendre 10%, mais « pas avant 2028-2029 », du fait d'abonnements en cours d'engagement. Mais ça ne serait pas la seule mesure que prendrait Canal+
La chaîne cryptée se retrouverait aussi dans l'obligation, potentiellement, de réduire la voilure, et de supprimer des emplois. Et au-delà même du plan social, jouant sur la peur, Maxime Saada va jusqu'à remettre en cause la « pérennité de Canal+ en France ». Même s'il ne souhaite pas un départ, il estime que « les activités de l'international de Canal+ pourraient fonctionner sans la France ». Sera-ce suffisant pour faire fléchir le gouvernement Lecornu ?