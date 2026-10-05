Canal+ va-t-elle réussir à faire plier le gouvernement Lecornu ? Ça semble en tout cas l'objectif, quand on écoute l'interview de Maxime Saada, donnée en ce début de semaine au micro de RTL.

Il a ainsi protesté contre cette hausse, qui correspondrait à une augmentation de 200 millions d'euros de ses coûts. « Canal+ s'adaptera, mais Canal+ en France ne pourra pas absorber un choc de 200 millions d'euros » explique-t-il ainsi. Il ajoute derrière que, pour s'adapter, Canal+ pourrait prendre des décisions radicales.