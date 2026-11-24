Les moniteurs OLED suivent une tout autre trajectoire. Toujours d'après TrendForce, leurs expéditions mondiales ont doublé sur un an au troisième trimestre 2026. ASUS reste en tête avec 21,7 % du marché, devant MSI, qui accède pour la première fois à la deuxième place (14,5 %), et Samsung (11,3 %). Côté dalles, LG Display y affronte notamment Samsung Display. La croissance part toutefois d'une base modeste : l'OLED ne représentait que 2,1 % des expéditions de moniteurs en 2025, et devrait atteindre 5,4 % en 2028.