Sept ans après avoir annoncé un investissement de plus de 2 milliards de dollars pour produire des dalles OLED toujours plus grandes, LG Display fait marche arrière. En cause : des téléviseurs OLED qui progressent moins vite qu'espéré, et des moniteurs gaming en plein essor.
En 2019, LG Display prévoyait d'investir 3 000 milliards de wons (environ 2,25 milliards de dollars) dans une ligne de production de génération 10.5 au sein de son complexe P10, à Paju, en Corée du Sud, pour accompagner l'essor des téléviseurs OLED de grande diagonale. Dans un document réglementaire publié le 19 novembre, le fabricant confirme qu'il renonce à cet investissement.
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Le marché des téléviseurs OLED n'a pas tenu toutes ses promesses
LG Display invoque la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, mais reconnaît surtout que la transition du LCD vers l'OLED est bien plus lente que prévu. Plus révélateur encore, le groupe cite lui-même l'essor des produits premium de petite et moyenne taille, notamment les moniteurs OLED gaming. Investir aujourd'hui dans une ligne dédiée aux très grandes dalles irait, selon lui, à l'encontre de sa stratégie de rentabilité.
Surtout que, côté téléviseurs, c'est le MiniLED qui progresse le plus vite. Selon TrendForce, les expéditions mondiales de téléviseurs ont reculé de 3,6 % sur un an au troisième trimestre 2026, tandis que celles des modèles MiniLED devraient bondir de 116 % sur l'année, à 28,78 millions d'unités. Signe des temps : LG Electronics, l'un des principaux clients de LG Display pour les dalles OLED TV, pourrait voir ses propres expéditions MiniLED progresser de plus de 800 %, à 1,75 million d'unités.
L'OLED trouve un nouveau moteur de croissance sur nos bureaux
Les moniteurs OLED suivent une tout autre trajectoire. Toujours d'après TrendForce, leurs expéditions mondiales ont doublé sur un an au troisième trimestre 2026. ASUS reste en tête avec 21,7 % du marché, devant MSI, qui accède pour la première fois à la deuxième place (14,5 %), et Samsung (11,3 %). Côté dalles, LG Display y affronte notamment Samsung Display. La croissance part toutefois d'une base modeste : l'OLED ne représentait que 2,1 % des expéditions de moniteurs en 2025, et devrait atteindre 5,4 % en 2028.
FLiPP, la prochaine étape
En parallèle, LG Display prépare l'avenir avec FLiPP, sa technologie OLED RGB qui remplace les masques métalliques fins par la photolithographie (nous avions détaillé son fonctionnement en août). Le fabricant l'a présentée sur une dalle de 27 pouces, un format typique des moniteurs, en citant les moniteurs et les tablettes parmi ses applications prioritaires.
Selon le média coréen Aju Press, LG Display envisagerait de reconvertir sa ligne P8 de génération 8.5, à Paju, pour ce procédé. Les investissements pourraient débuter au premier semestre 2027, pour une production de masse en 2029. Aju Press évoque surtout les PC portables et les tablettes, les moniteurs restant une cible probable. Ni ce calendrier ni les rendements industriels du procédé n'ont été confirmés.
LG Display ne renonce pas aux téléviseurs OLED XXL. Simplement, ils ne suffisent plus à justifier une nouvelle ligne de production géante.