Cette bascule profiterait particulièrement à Samsung Display, déjà très présent sur les écrans PC et les ordinateurs portables grâce au QD-OLED et à ses dalles OLED Tandem. UBI Research prévoit une progression de 68 % de ses revenus sur les OLED de moyenne et grande taille entre 2026 et 2030, contre 34 % pour LG Display.



L’écart de chiffre d’affaires entre les deux fabricants passerait ainsi de 970 millions à environ 130 millions de dollars. LG Display resterait davantage dépendant du téléviseur, qui représente actuellement plus de 60 % de ses revenus sur cette catégorie, tandis que Samsung profiterait d’une implantation plus équilibrée entre moniteurs, PC portables et automobile.



Les fabricants chinois commencent eux aussi à avancer sur ce terrain. BOE augmente ses capacités de production pour les dalles OLED informatiques, tandis que TCL CSOT cherche à industrialiser son procédé OLED imprimé.



Ces chiffres restent naturellement des projections à quatre ans. Ils montrent néanmoins que l’avenir de l’OLED ne se jouera plus uniquement dans le salon. Après avoir installé cette technologie sur les téléviseurs haut de gamme, l’industrie mise désormais sur nos bureaux pour trouver son prochain moteur de croissance.