Longtemps portée par les téléviseurs, l’industrie des grandes dalles OLED devrait progressivement basculer vers les écrans informatiques. Selon UBI Research, les moniteurs pourraient même générer davantage de revenus que les TV OLED dès 2030.
Le téléviseur reste aujourd’hui la principale vitrine de l’OLED, mais cette domination économique pourrait bientôt prendre fin. D’après les dernières prévisions d’UBI Research, le chiffre d’affaires des dalles OLED destinées aux moniteurs passerait de 1,52 milliard de dollars en 2026 à 4,69 milliards en 2030.
Sur la même période, celui des téléviseurs OLED reculerait légèrement, de 4,48 à 4,35 milliards de dollars. Les moniteurs deviendraient ainsi la première application OLED de moyenne et grande taille en valeur, devant les téléviseurs.
Les moniteurs OLED devraient plus que tripler leurs revenus
Cette évolution ne constitue pas vraiment une surprise. En janvier, nous évoquions déjà un marché des moniteurs OLED susceptible d’être multiplié par cinq d’ici 2030, pour atteindre environ 15 millions d’unités annuelles.
Les nouvelles prévisions apportent toutefois un éclairage différent : la progression serait suffisamment importante pour déplacer le centre de gravité économique de toute l’industrie OLED. UBI Research prévoit une croissance annuelle moyenne de 32,5 % pour les moniteurs, portée par le gaming, les modèles professionnels et l’arrivée de formats plus variés.
Le marché global des OLED de moyenne et grande taille passerait ainsi de 10,01 milliards de dollars en 2026 à 15,15 milliards en 2030. L’automobile participerait également à cette progression, avec des revenus attendus en hausse de 660 millions à 1,38 milliard de dollars.
Attention toutefois : ces chiffres correspondent au chiffre d’affaires généré par les dalles, et non au nombre d’écrans vendus. Dépasser le téléviseur en valeur ne signifie donc pas forcément que davantage de moniteurs OLED seront écoulés que de TV OLED.
Samsung Display pourrait presque rattraper LG Display
Cette bascule profiterait particulièrement à Samsung Display, déjà très présent sur les écrans PC et les ordinateurs portables grâce au QD-OLED et à ses dalles OLED Tandem. UBI Research prévoit une progression de 68 % de ses revenus sur les OLED de moyenne et grande taille entre 2026 et 2030, contre 34 % pour LG Display.
L’écart de chiffre d’affaires entre les deux fabricants passerait ainsi de 970 millions à environ 130 millions de dollars. LG Display resterait davantage dépendant du téléviseur, qui représente actuellement plus de 60 % de ses revenus sur cette catégorie, tandis que Samsung profiterait d’une implantation plus équilibrée entre moniteurs, PC portables et automobile.
Les fabricants chinois commencent eux aussi à avancer sur ce terrain. BOE augmente ses capacités de production pour les dalles OLED informatiques, tandis que TCL CSOT cherche à industrialiser son procédé OLED imprimé.
Ces chiffres restent naturellement des projections à quatre ans. Ils montrent néanmoins que l’avenir de l’OLED ne se jouera plus uniquement dans le salon. Après avoir installé cette technologie sur les téléviseurs haut de gamme, l’industrie mise désormais sur nos bureaux pour trouver son prochain moteur de croissance.