Dans ce contexte, l’enjeu n’est plus de défendre une technologie à tout prix, mais de proposer les meilleurs produits au bon moment. En s’approvisionnant auprès de Samsung, LG sécuriserait sa présence sur le segment des moniteurs OLED haut de gamme, tout en répondant plus rapidement à la demande.



Si ces discussions aboutissent, elles confirmeraient une tendance de fond : face à la pression des fabricants chinois et à l’explosion du marché OLED, les géants coréens privilégient désormais le pragmatisme à la rivalité. Une évolution qui pourrait, à terme, redéfinir les équilibres de toute l’industrie.