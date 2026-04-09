Et si LG, qui fournit déjà Samsung pour certains de ses téléviseurs OLED, renvoyait la pareille en s’approvisionnant à son tour en dalles QD-OLED ? L’idée peut paraître surprenante, et pourtant, des discussions seraient déjà bien avancées.
Selon plusieurs sources issues de l’industrie des composants en Corée, LG Electronics envisagerait d’intégrer des dalles QD-OLED fournies par Samsung Display dans ses futurs moniteurs gaming.
Une dalle bien identifiée pour le gaming
selon les informations qui circulent sur les médias coréens, les discussions porteraient sur un modèle bien précis : une dalle 27 pouces 4K à 240 Hz, déjà produite en volume par Samsung et utilisée par des marques comme Asus, MSI, Dell, ou encore sur un écran comme le BenQ Mobiuz EX271UZ que vous retrouverez en test sur Clubic dans les prochains jours. Rien n’est encore acté, mais une commercialisation pourrait intervenir dès la fin de l’année.
Sur le papier, l’information a de quoi surprendre. LG a historiquement défendu sa propre technologie WOLED, développée par LG Display. Pourtant, cette éventuelle ouverture au QD-OLED s’inscrit dans une évolution plus large.
Depuis 2023, Samsung commercialise déjà des téléviseurs équipés de dalles WOLED issues de son concurrent. Et LG, de son côté, utilise désormais des OLED Samsung dans certains ordinateurs portables.
Le gaming OLED au cœur des enjeux
Ce rapprochement progressif traduit une réalité industrielle : les lignes bougent, et les frontières technologiques s’effacent. Sur le segment des moniteurs, Samsung a pris une longueur d’avance avec le QD-OLED, particulièrement apprécié pour le gaming grâce à sa luminosité et à son rendu des couleurs. LG, plus dominant sur les téléviseurs OLED, accuse encore un certain retard sur ce marché en pleine croissance.
Dans ce contexte, l’enjeu n’est plus de défendre une technologie à tout prix, mais de proposer les meilleurs produits au bon moment. En s’approvisionnant auprès de Samsung, LG sécuriserait sa présence sur le segment des moniteurs OLED haut de gamme, tout en répondant plus rapidement à la demande.
Si ces discussions aboutissent, elles confirmeraient une tendance de fond : face à la pression des fabricants chinois et à l’explosion du marché OLED, les géants coréens privilégient désormais le pragmatisme à la rivalité. Une évolution qui pourrait, à terme, redéfinir les équilibres de toute l’industrie.