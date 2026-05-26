Ces chiffres confirment une tendance déjà visible depuis plusieurs mois : l’OLED pour PC sort progressivement de son statut de vitrine technologique. Le marché reste encore dominé par le LCD, mais l’arrivée de références plus nombreuses, plus variées et moins élitistes change la donne.



L’OLED sur PC n’est pas encore devenu un standard. Mais il n’est clairement plus réservé à quelques modèles hors de prix. Et le plus intéressant, finalement, c’est que cette bataille ne se joue déjà plus seulement sur la technologie, mais aussi sur les volumes, les formats et les prix.