Le marché des moniteurs OLED continue de prendre de l’ampleur. Selon TrendForce, les expéditions mondiales ont bondi de 78 % sur un an au premier trimestre 2026, portées par une disponibilité accrue des dalles QD-OLED. Une progression spectaculaire, même si le marché a reculé de 11 % par rapport au trimestre précédent, après un quatrième trimestre 2025 dopé par de fortes promotions.
Cette nuance est importante car l’OLED ne progresse pas de manière linéaire, mais s’installe désormais comme un segment solide du marché des écrans PC, en particulier côté gaming. L’abondance des dalles QD-OLED permet à davantage de marques de multiplier les références, avec des modèles plus variés et parfois plus agressifs en prix.
ASUS devant Samsung
Le classement publié par TrendForce réserve une petite surprise. Malgré l’avantage industriel de Samsung dans le QD-OLED, c’est ASUS qui domine le marché des moniteurs OLED au premier trimestre 2026, avec 24 % de part de marché. La marque profite d’une gamme très large, couvrant aussi bien les écrans gaming haut de gamme que des formats plus spécifiques, comme les modèles portables OLED.
|Rang
|Marque
|Part de marché au T1 2026
|Lecture du marché
|1
|ASUS
|24 %
|Leader net du marché porté par une gamme OLED très large
|2
|Samsung
|16,4 %
|Deuxième malgré son avantage industriel dans le QD-OLED
|3
|MSI
|12,2 %
|Troisième de justesse grâce à une offre gaming bien installée
|4
|AOC/Philips
|12,1 %
|Challenger très agressif notamment sur les modèles 27 pouces QHD
|5
|LG Electronics
|9,1 %
|Plus discret mais bien placé sur les formats ultra-wide
|—
|Autres marques
|26,2 %
|Un marché encore ouvert avec de nombreux acteurs secondaires
|Total
|—
|100 %
Samsung arrive en deuxième position avec 16,4 %. Le groupe conserve une forte dynamique grâce à ses ressources internes en dalles QD-OLED, mais cela ne suffit pas à prendre la tête du marché des moniteurs finis. Un constat intéressant, alors que Samsung Display a logiquement largement accéléré la production de dalles OLED pour écrans PC ces derniers mois.
La bataille se joue aussi sur les prix
Derrière, MSI et AOC/Philips se tiennent dans un mouchoir de poche : 12,2 % pour MSI, 12,1 % pour AOC/Philips. C’est sans doute le point le plus révélateur de cette étude. MSI profite d’une offre plus large sur les grands formats et les modèles gaming rapides, tandis qu’AOC/Philips mise davantage sur les écrans 27 pouces QHD, plus accessibles.
Ce segment pourrait devenir l’un des principaux moteurs de la démocratisation de l’OLED sur PC. Moins coûteux que les grands modèles 4K ou ultra-wide, le 27 pouces QHD reste aussi plus facile à exploiter avec une carte graphique actuelle. C’est précisément sur ce terrain que les prix commencent à devenir plus agressifs.
LG, de son côté, complète le top 5 avec 9,1 % de part de marché. La marque reste surtout bien placée sur les modèles ultra-wide, qui représentaient déjà 40 % de ses expéditions OLED au premier trimestre.
L’OLED n’est plus une niche
Ces chiffres confirment une tendance déjà visible depuis plusieurs mois : l’OLED pour PC sort progressivement de son statut de vitrine technologique. Le marché reste encore dominé par le LCD, mais l’arrivée de références plus nombreuses, plus variées et moins élitistes change la donne.
L’OLED sur PC n’est pas encore devenu un standard. Mais il n’est clairement plus réservé à quelques modèles hors de prix. Et le plus intéressant, finalement, c’est que cette bataille ne se joue déjà plus seulement sur la technologie, mais aussi sur les volumes, les formats et les prix.