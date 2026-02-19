Ce basculement illustre une réalité désormais difficile à ignorer : sur le segment premium, l’OLED s’impose par sa qualité d’image intrinsèque, avec ses noirs parfaits, son contrôle pixel par pixel et ses temps de réponse quasi instantanés, là où le MiniLED, quand les prix sont comparables, reste contraint par son rétroéclairage sur ces mêmes points. Samsung a su capitaliser sur ces atouts, tout en renforçant son discours autour du gaming, du cinéma, et aussi avec des choix tranchés et assumés, comme c'est le cas avec sa technologie OLED Glare Free que nous avons vue plusieurs fois à l'œuvre lors de nos tests de téléviseurs Samsung. Auparavant réservée aux modèles flagship S95D et S95F, qui va s'étendre cette année aussi au S90H, en plus des S95H et S99H.