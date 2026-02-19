Pendant près d’une décennie, Samsung a regardé l’OLED de loin. Après une première tentative avortée au début des années 2010, jugée trop coûteuse et difficile à industrialiser, le géant coréen avait préféré miser sur le LCD et ses déclinaisons premium, du QLED jusqu'au MiniLED / Neo QLED.
Un choix longtemps assumé… jusqu’au retour de Samsung sur le marché OLED en 2022 avec le fameux QD-OLED. Trois ans plus tard, les chiffres donnent raison à ce virage tardif : en 2025, Samsung signe tout simplement la plus forte croissance du marché du téléviseur OLED.
Le pari du QD-OLED enfin récompensé
Selon le cabinet d’études Omdia, Samsung a écoulé environ 2 millions de téléviseurs OLED en 2025, soit une hausse de 38,1 % sur un an, alors même que le marché global du téléviseur est resté quasiment stable. Une dynamique d’autant plus marquante que, pour la première fois en 2024, Samsung a vendu plus de téléviseurs OLED que de modèles Neo QLED (MiniLED). Une première dans l’histoire récente de la marque, témoignant de la montée en puissance de l’OLED auprès des acheteurs.
Ce basculement illustre une réalité désormais difficile à ignorer : sur le segment premium, l’OLED s’impose par sa qualité d’image intrinsèque, avec ses noirs parfaits, son contrôle pixel par pixel et ses temps de réponse quasi instantanés, là où le MiniLED, quand les prix sont comparables, reste contraint par son rétroéclairage sur ces mêmes points. Samsung a su capitaliser sur ces atouts, tout en renforçant son discours autour du gaming, du cinéma, et aussi avec des choix tranchés et assumés, comme c'est le cas avec sa technologie OLED Glare Free que nous avons vue plusieurs fois à l'œuvre lors de nos tests de téléviseurs Samsung. Auparavant réservée aux modèles flagship S95D et S95F, qui va s'étendre cette année aussi au S90H, en plus des S95H et S99H.
LG domine toujours, Sony recule
Cette montée en puissance ne remet toutefois pas en cause le leadership de LG. En 2025, le constructeur reste numéro un mondial du marché des téléviseurs OLED avec 3,22 millions d’unités vendues, un volume stable par rapport à l’année précédente. LG conserve ainsi une position centrale sur un marché OLED qui a progressé d’environ 6 %, passant de 6,07 à 6,43 millions de téléviseurs en un an.
Le grand perdant de cette redistribution des cartes est en revanche Sony. Troisième acteur du marché, la marque japonaise a vu ses ventes OLED chuter de 15,5 %, avec environ 560 000 unités écoulées, suggérant que la croissance de Samsung s’est faite avant tout au détriment de Sony, plus qu’aux dépens de LG. Reste à voir ce que donnera la co-entreprise entre TCL et Sony, récemment annoncée, mais encore assez floue sur le papier.
En filigrane, une tendance se dessine clairement : l’OLED devient le pilier du très haut de gamme, y compris chez Samsung, longtemps son plus farouche sceptique. Un virage tardif, qui porte aujourd'hui ses fruits.