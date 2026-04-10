Samsung Display vient de franchir un cap symbolique dans le secteur des écrans : plus de 5 millions de dalles QD-OLED pour moniteurs ont été expédiées depuis le lancement de la production de masse fin 2021. Un chiffre qui, à lui seul, confirme l’installation durable de cette technologie sur le segment premium.
Au-delà du volume, c’est surtout la dynamique qui interpelle. Le premier million avait été atteint en mai 2024. Depuis, Samsung a écoulé quatre millions d’unités supplémentaires en moins de deux ans, illustrant une accélération nette de l’adoption du QD-OLED sur le marché des moniteurs.
Une montée en puissance sur le haut de gamme
Longtemps dominé par le LCD, le secteur des moniteurs haut de gamme amorce clairement une transition. Selon Omdia, les écrans auto-émissifs, dont fait partie le QD-OLED, pourraient représenter 41 % du marché premium d’ici 2026, contre 22 % en 2024. Samsung Display capte déjà une large part de cette croissance, avec environ 75 % de parts de marché sur ce segment en 2025. Par ailleurs, pas plus tard qu'hier, nous apprenions que LG Electronics serait en discussion avec Samsung Display pour équiper certains de ses moniteurs de dalles QD-OLED.
Il faut dire que la technologie coche de nombreuses cases : noirs profonds, contrastes élevés, angles de vision larges et temps de réponse quasi instantané. Des arguments qui séduisent d’abord les joueurs, mais aussi de plus en plus d’utilisateurs polyvalents.
Samsung veut corriger les limites du QD-OLED
Samsung cherche désormais à élargir cet usage. Le constructeur annonce notamment une nouvelle dalle QD-OLED 34 pouces à 360 Hz intégrant une structure de pixels dite "V-Stripe", pensée pour améliorer la lisibilité du texte… un point régulièrement critiqué sur les premières générations d'écrans QD-OLED, comme nous l'avions vu, par exemple sur un écran comme le Corsair Xeneon 34WQHD240-C, pour ne citer que lui. Enfin, parmi les autres évolutions, Samsung a également introduit un nouveau revêtement QuantumBlack sur ses dalles QD-OLED 2026, qui devrait progressivement se généraliser sur les prochains moniteurs.
De son côté, le LCD, et notamment le MiniLED, conserve des arguments solides, en particulier sur la luminosité et les prix. Mais dans le haut du panier, le QD-OLED n’a désormais plus grand-chose d’une technologie de niche. Le marché est en train de basculer et Samsung semble bien décidé à accélérer encore.