Samsung cherche désormais à élargir cet usage. Le constructeur annonce notamment une nouvelle dalle QD-OLED 34 pouces à 360 Hz intégrant une structure de pixels dite "V-Stripe", pensée pour améliorer la lisibilité du texte… un point régulièrement critiqué sur les premières générations d'écrans QD-OLED, comme nous l'avions vu, par exemple sur un écran comme le Corsair Xeneon 34WQHD240-C, pour ne citer que lui. Enfin, parmi les autres évolutions, Samsung a également introduit un nouveau revêtement QuantumBlack sur ses dalles QD-OLED 2026, qui devrait progressivement se généraliser sur les prochains moniteurs.



De son côté, le LCD, et notamment le MiniLED, conserve des arguments solides, en particulier sur la luminosité et les prix. Mais dans le haut du panier, le QD-OLED n’a désormais plus grand-chose d’une technologie de niche. Le marché est en train de basculer et Samsung semble bien décidé à accélérer encore.