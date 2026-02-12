Samsung Display prévoit également d’étendre cette structure au 49 pouces Dual QHD (5120 × 1440), un format très populaire chez les joueurs et les utilisateurs multitâches, qui doit bénéficier d’un rafraîchissement dans le courant de l’année. Ce passage au Penta Tandem devrait s’accompagner d’une luminosité plus élevée, d’une meilleure stabilité HDR et, potentiellement, de nouveaux traitements de surface.



Sur le segment des téléviseurs, le constructeur indique que le Penta Tandem est déjà intégré depuis 2025 dans certaines gammes QD-OLED haut de gamme de ses partenaires. Une évolution encore peu mise en avant dans la communication des marques, mais qui suggère que les TV QD-OLED les plus récentes reposent déjà sur cette nouvelle base technique, plus robuste et mieux armée pour les usages HDR intensifs.