Le gain est aussi industriel. Pour des panneaux de PC portable de taille équivalente, LG annonce pouvoir exploiter jusqu'à 64 % plus efficacement la plaque mère, avec à la clé moins de matière gaspillée et potentiellement des coûts de production plus faibles.



Sur ce terrain, LG n’est pas seul. TCL CSOT a choisi une autre voie avec l’Inkjet Printed OLED (IJP OLED), qui imprime les matériaux organiques directement sur le substrat. Une technologie dont l’industrialisation s’accélère désormais avec la construction de la ligne Gen 8.6 T8 à Guangzhou.



Les deux procédés sont très différents, mais poursuivent un objectif commun : rendre l’OLED RGB plus efficace et moins coûteux à produire à grande échelle. FLiPP ne simplifie toutefois pas mécaniquement toute la production. La photolithographie ajoute ses propres contraintes, notamment pour éviter d’endommager les matériaux organiques et conserver une bonne uniformité et des rendements élevés sur de grandes plaques.