L’OLED imprimé n’est plus seulement une promesse de salon ou de laboratoire. Quelques jours après l’annonce d’une étape importante pour la future usine T8 de TCL CSOT à Guangzhou, Omdia vient apporter un élément beaucoup plus précis au dossier : celui du coût.
Selon le cabinet d’analyse, la production de dalles OLED par impression jet d’encre pourrait revenir 30 à 35 % moins cher que les procédés OLED actuels fondés sur l’évaporation avec masque métallique fin. De quoi donner un peu plus de poids au pari industriel de TCL.
Une promesse économique enfin chiffrée
L’intérêt de l’Inkjet OLED tient à sa manière de déposer les matériaux organiques. Plutôt que de les évaporer sous vide à travers un masque métallique, l’impression jet d’encre les applique uniquement là où ils sont nécessaires. Sur le papier, cela réduit le gaspillage de matière, simplifie une partie du processus, améliore la productivité, in fine, on attend une diminution des coûts de production assez importante grâce à ce procédé industriel.
Omdia estime ainsi que les coûts liés aux équipements et à la maintenance sont plus faibles avec l’IJP qu’avec le procédé FMM traditionnel. Le cabinet prend l’exemple d’une dalle OLED de 16,3 pouces destinée aux ordinateurs portables : sur un substrat Gen 8.6, il serait possible de produire 66 panneaux, soit environ 10 % de plus qu’avec un procédé FMM équivalent.
Charles Annis, analyste en chef chez Omdia, résume l’enjeu : les machines IJP offriraient une meilleure productivité, avec des dépenses d’investissement inférieures. C’est ce qui permettrait, à terme, de produire des dalles OLED imprimées pour environ deux tiers du coût des OLED classiques.
TCL avance, mais les TV devront patienter
Ces chiffres résonnent directement avec l’actualité récente de TCL CSOT. Le groupe avance rapidement et vient d’achever la structure principale de son usine T8 à Guangzhou, une ligne Gen 8.6 présentée comme la première au monde pensée pour la production de masse d’OLED imprimé par jet d’encre.
Pour autant, il ne faut pas s’attendre à voir débarquer des téléviseurs Inkjet OLED dans les rayons du jour au lendemain. Les premiers marchés visés devraient surtout être ceux des écrans de taille intermédiaire : ordinateurs portables, moniteurs, tablettes, voire automobile. Les téléviseurs figurent bien dans la feuille de route, mais probablement dans un second temps.
La prudence reste donc de mise. Même moins cher à produire, l’OLED demeure une technologie premium face au LCD, solidement installé après des décennies d’industrialisation. Omdia rappelle aussi que l’impression jet d’encre doit encore composer avec plusieurs défis, notamment l’efficacité des encres et la durée de vie des matériaux.