Pour autant, il ne faut pas s’attendre à voir débarquer des téléviseurs Inkjet OLED dans les rayons du jour au lendemain. Les premiers marchés visés devraient surtout être ceux des écrans de taille intermédiaire : ordinateurs portables, moniteurs, tablettes, voire automobile. Les téléviseurs figurent bien dans la feuille de route, mais probablement dans un second temps.



La prudence reste donc de mise. Même moins cher à produire, l’OLED demeure une technologie premium face au LCD, solidement installé après des décennies d’industrialisation. Omdia rappelle aussi que l’impression jet d’encre doit encore composer avec plusieurs défis, notamment l’efficacité des encres et la durée de vie des matériaux.