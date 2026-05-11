L’Inkjet OLED de TCL continue de se rapprocher de l’industrialisation. TCL CSOT vient d’annoncer l’achèvement de la structure principale de sa future ligne de production T8 à Guangzhou, en Chine. Un jalon important pour cette usine Gen 8.6, présentée comme la première ligne de production de masse au monde dédiée à l’OLED imprimé par jet d’encre.
Il ne s’agit pas encore d’un lancement commercial, ni même d’une entrée en production immédiate. Cette étape montre malgré tout que TCL avance vite sur une technologie qu’il présente depuis plusieurs années comme une alternative aux procédés OLED dominés par LG Display et Samsung Display.
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Une usine Gen 8.6 achevée plus vite que prévu
Selon TCL CSOT, la structure principale du projet T8 a été terminée en seulement 151 jours après le début des travaux qui ont été lancés le 30 novembre 2025. Le chantier entre désormais dans une nouvelle phase, avec les travaux de finition, l’installation des systèmes électriques et le transfert des équipements de production.
Le projet représente un investissement de 29,5 milliards de yuans, soit environ 4,34 milliards de dollars, pour une capacité annoncée de 22 500 substrats Gen 8.6 par mois. Ces substrats de 2290 × 2620 mm doivent permettre à TCL CSOT de viser plusieurs marchés : mobile, informatique, automobile, moniteurs et téléviseurs.
L’OLED imprimé prêt à passer à l’échelle industrielle ?
Pour rappel, l’intérêt de l’Inkjet OLED tient à son procédé de fabrication. Plutôt que de déposer les matériaux organiques par évaporation sous vide, comme sur les lignes OLED classiques, TCL CSOT mise sur une impression par jet d’encre. Les matériaux sont déposés uniquement là où ils sont nécessaires, selon une logique de dépôt "à la demande".
Sur le papier, cette approche promet une meilleure utilisation des matériaux, des rendements plus élevés et une production potentiellement plus économique. C’est ce qui alimente depuis longtemps l’idée d’écrans OLED moins chers à produire, et plus particulièrement sur les grandes diagonales qui restent bien plus onéreuses à produire
TCL CSOT rappelle qu’il travaille sur cette technologie depuis treize ans. Le groupe s’appuie aussi sur sa ligne T12 de Wuhan, en Gen 5.5, entrée en production et en livraison en novembre 2024, pour préparer la montée en puissance du projet T8. Cette ligne a notamment permis de produire une première dalle IJP OLED 4K de 21,6 pouces, que nous avions d'ailleurs découverte à l'occasion du CES 2025.
Les téléviseurs OLED imprimés devront encore attendre
Cette annonce ne signifie toutefois pas que les premiers téléviseurs Inkjet OLED de TCL arriveront rapidement en magasin. L’usine n’est pas encore opérationnelle, et TCL CSOT ne communique aucune date de commercialisation.
Par ailleurs, si le téléviseur fait bien partie de la feuille de route, il pourrait ne pas être le premier marché servi. Les écrans professionnels, les moniteurs ou les dalles destinées à l’informatique pourraient servir de terrain d’amorçage.
Pour autant, TCL CSOT envoie un signal fort avec l'avancement de son usine T8. Le groupe construit l’outil industriel censé donner corps à une manière de concevoir l'OLED qui présente bien des avantages sur le papier.