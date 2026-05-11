TCL CSOT rappelle qu’il travaille sur cette technologie depuis treize ans. Le groupe s’appuie aussi sur sa ligne T12 de Wuhan, en Gen 5.5, entrée en production et en livraison en novembre 2024, pour préparer la montée en puissance du projet T8. Cette ligne a notamment permis de produire une première dalle IJP OLED 4K de 21,6 pouces, que nous avions d'ailleurs découverte à l'occasion du CES 2025.