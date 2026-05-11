Le symbole est fort. Voir le leader mondial sur les téléviseurs quitter le pays où se joue une part essentielle de l’avenir du secteur en dit long sur l'évolution de ce marché. Ce retrait pourrait aussi renforcer un peu plus TCL, déjà très proche de Samsung en volume à l’échelle mondiale. Le groupe chinois grignote du terrain année après année, porté par une stratégie agressive sur les MiniLED, les très grandes diagonales et les prix compétitifs.