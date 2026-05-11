Samsung reste, à l’échelle mondiale, le numéro un incontesté du téléviseur. Pourtant, le géant sud-coréen vient de prendre une décision choc, aussi symbolique que révélatrice : il se retire du marché de la Chine continentale et n'y commercialisera plus ses produits électroménagers, téléviseurs inclus.
L’information a été confirmée par Samsung Chine dans une notification officielle publiée le 7 mai. Le groupe y annonce l’arrêt de la commercialisation de l’ensemble de ses produits électroménagers sur le marché chinois, téléviseurs et moniteurs compris.
Samsung tourne la page des TV en Chine
« Afin de répondre à l’évolution rapide de l’environnement de marché, et après une étude approfondie, Samsung Electronics a décidé de cesser la vente, sur le marché de Chine continentale, de tous ses produits électroménagers, y compris les téléviseurs et les moniteurs »
Voici les mots, on ne peut plus clair, inscrits noir sur blanc dans le communiqué publié par Samsung Chine. La décision ne concerne donc pas uniquement les téléviseurs. La FAQ publiée par la marque mentionne également les moniteurs, grands écrans commerciaux, climatiseurs, réfrigérateurs, lave-linge, sèche-linge, appareils d’entretien des vêtements, systèmes audio, vidéoprojecteurs, aspirateurs ou encore purificateurs d’air. Les smartphones, eux, restent commercialisés normalement dans le pays.
Pour Samsung, il ne s’agit pas d’un retrait total de Chine, mais bien d’un abandon d’une large partie de ses produits grand public. La marque précise que les stocks encore disponibles pourront continuer à être vendus selon les canaux de distribution, mais la page est clairement en train de se tourner.
Les clients déjà équipés ne devraient toutefois pas être laissés de côté. Samsung assure que le service après-vente, les réparations, les garanties et les prestations d’installation continueront d’être assurés conformément à la réglementation chinoise. Les centres agréés resteront accessibles, tout comme les canaux de contact habituels.
Un retrait qui en dit long sur la puissance des marques chinoises
Ce départ est d’autant plus marquant que la Chine reste le plus grand marché mondial pour bon nombre de ces produits, à commencer par le téléviseur. Mais Samsung n’y occupait plus la position dominante que son statut international pourrait laisser imaginer. Ces dernières années, les marques locales ont largement pris l’ascendant, à la fois sur les prix, les diagonales, les volumes et les technologies mises en avant.
Hisense, TCL, Xiaomi, Skyworth ou encore Haier se sont imposés dans les foyers chinois, pendant que les marques étrangères perdaient progressivement du terrain. Selon les données relayées par AVC/Aowei Cloud Network, Samsung serait tombé à seulement 3,6 % de part de marché en Chine, loin derrière les fabricants locaux, qui représenteraient désormais l’immense majorité des ventes.
Le symbole est fort. Voir le leader mondial sur les téléviseurs quitter le pays où se joue une part essentielle de l’avenir du secteur en dit long sur l'évolution de ce marché. Ce retrait pourrait aussi renforcer un peu plus TCL, déjà très proche de Samsung en volume à l’échelle mondiale. Le groupe chinois grignote du terrain année après année, porté par une stratégie agressive sur les MiniLED, les très grandes diagonales et les prix compétitifs.
Samsung conserve encore une image premium très forte dans de nombreux marchés, notamment en Europe et aux États-Unis. Mais son départ de Chine montre que le rapport de force a changé. Sur leur marché domestique, les fabricants chinois ne sont plus seulement des challengers : ils sont devenus les maîtres du jeu.