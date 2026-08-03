Le MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 est le premier moniteur de 27 pouces à réunir une dalle OLED imprimée, une définition 4K et une fréquence de 120 Hz. Au-delà de cette belle fiche technique, il officialise surtout l'arrivée de TCL CSOT sur un marché jusqu'ici dominé par les fabricants coréens.
Déjà exposée sous forme de prototype en 2025, la dalle OLED imprimée de 27 pouces, 4K et 120 Hz de TCL CSOT réapparaît désormais dans un moniteur signé MSI. Après Lenovo dans les PC portables, le fabricant chinois concrétise ainsi ses ambitions sur un nouveau marché grand public.
Le PRO MAX OLED 271UPJW12, présenté à ChinaJoy 2026, concrétise la dalle de 27 pouces, 4K et 120 Hz que TCL CSOT exposait jusqu’ici sous forme de prototype. Surtout, c'est la première dalle OLED imprimée par TCL CSOT dans un moniteur de bureau grand public.
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TCL CSOT veut faire de l’OLED imprimé une technologie de masse
L'impression à jet d'encre, ou Inkjet OLED, dépose les matériaux organiques directement sur le substrat, sans passer par l'évaporation sous vide utilisée par LG Display et Samsung Display. Comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises dans nos articles, l'objectif est d'avoir moins de matériaux gaspillés et, à terme, des coûts de production réduits.
TCL CSOT produit déjà commercialement ces dalles sur sa ligne t12 de génération 5.5 à Wuhan, d'abord pour des écrans médicaux. Quelques semaines auparavant, Lenovo avait déjà annoncé un Legion R9000P doté d'une dalle IJP OLED de 16 pouces à 240 Hz du même fournisseur.
Les vraies économies d'échelle viendront toutefois de la future usine t8 de génération 8.6, en construction à Guangzhou : ses substrats plus grands permettront de découper bien plus de dalles pour portables, tablettes et moniteurs. Le moniteur MSI est donc moins l'aboutissement économique de l'OLED imprimé que la première étape visible de son industrialisation.
L’OLED imprimé n’est pas tout à fait une nouveauté : l’ASUS ProArt PQ22UC utilisait dès 2019 une dalle 4K de 21,6 pouces produite par JOLED, suivi en 2021 par le LG UltraFine OLED Pro 32EP950. JOLED avait bien lancé une production de masse, mais sans parvenir à atteindre des volumes suffisants ni la rentabilité. Limitée à quelques moniteurs professionnels coûteux, la technologie est donc restée confidentielle.
Une dalle RGB Stripe pensée pour le travail
Sur le papier, la dalle coche les cases d'un écran orienté travail et création : 3 840 × 2 160 pixels sur 27 pouces, soit 164 ppp, 99 % du DCI-P3, un Delta E inférieur ou égal à 2, une certification DisplayHDR True Black 500 et un pic HDR de 1 000 cd/m².
Son atout le plus concret est ailleurs : une structure de sous-pixels RGB Stripe verticale, identique dans son principe à celle des LCD. Elle doit fortement réduire les franges colorées autour des caractères, reproche récurrent fait aux dalles WOLED et QD-OLED en bureautique.
LG Display prépare également ses propres dalles OLED RGB Stripe, qui équipent notamment le dernier ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM, tandis que Samsung Display fait évoluer la structure de ses QD-OLED avec V-Stripe pour améliorer la netteté des textes.
Autre argument pour un usage prolongé : le système OLED Auto Care applique en arrière-plan une compensation en temps réel, baptisée "Data Counting Compensation", sans interrompre l'utilisateur par les habituels cycles de maintenance. Ces promesses de netteté, colorimétrie et de protection contre le marquage restent néanmoins à vérifier.
Côté pratique, on trouve un commutateur KVM, des modes PIP et PBP ainsi qu'un pied entièrement réglable. Attention en revanche au port USB-C, limité à 15 W : une puissance insuffisante pour recharger correctement un ordinateur portable.
Prix et disponibilité : la grande inconnue
MSI n'a communiqué ni tarif, ni date de sortie, ni disponibilité européenne. Impossible donc de savoir, pour l'instant, si l'impression à jet d'encre tiendra sa promesse d'un OLED plus abordable. En revanche, TCL CSOT ne se contente plus d'exposer des prototypes. Le fabricant chinois place désormais ses dalles chez de grandes marques, prélude à l'ouverture de l'usine qui doit lui permettre de rivaliser réellement avec LG Display et Samsung Display.