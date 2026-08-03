Sur le papier, la dalle coche les cases d'un écran orienté travail et création : 3 840 × 2 160 pixels sur 27 pouces, soit 164 ppp, 99 % du DCI-P3, un Delta E inférieur ou égal à 2, une certification DisplayHDR True Black 500 et un pic HDR de 1 000 cd/m².



Son atout le plus concret est ailleurs : une structure de sous-pixels RGB Stripe verticale, identique dans son principe à celle des LCD. Elle doit fortement réduire les franges colorées autour des caractères, reproche récurrent fait aux dalles WOLED et QD-OLED en bureautique.



LG Display prépare également ses propres dalles OLED RGB Stripe, qui équipent notamment le dernier ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM, tandis que Samsung Display fait évoluer la structure de ses QD-OLED avec V-Stripe pour améliorer la netteté des textes.