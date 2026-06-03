MSI met également en avant un film anti-reflet amélioré, baptisé "DarkArmor Film", qui promet des noirs 40 % plus profonds par rapport à la génération précédente et une résistance aux rayures 2,5 fois supérieure. L'objectif affiché est de limiter la remontée des noirs dans les environnements de jeu lumineux, un point parfois reproché aux dalles OLED. Ce type de dalle nous avait déjà impressionné dans le test du MSI MPG 341 CQR QD OLED X36 qui exploitait la génération précédente.