À l'occasion du Computex 2026, MSI a dévoilé le MPG OLED 322URDX36, un moniteur de 32 pouces intégrant la nouvelle dalle QD-OLED 4K 360 Hz de Samsung Display. L'appareil propose trois modes de résolution et de fréquence, jusqu'à 680 Hz.
MSI a profité du Computex 2026, qui se tient cette semaine, pour présenter en avant-première son prochain écran gaming. Le MPG OLED 322URDX36, repose sur une dalle QD-OLED stripe-pixels de cinquième génération fournie par Samsung Display. Elle est dotée de sous-pixels, permettant d'éviter les liserés colorés autour des caractères sur du texte, et d'améliorer le rendu graphique facilement.
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Trois modes de fonctionnement
La particularité de ce moniteur réside dans son système baptisé "triple mode", qui permet à l'utilisateur de choisir entre trois combinaisons résolution/fréquence de rafraîchissement selon ses besoins :
- 4K (3840 x 2160) à 360 Hz
- 2K (2560 x 1440) à 520 Hz
- Full HD (1920 x 1080) à 680 Hz
Ces trois modes sont accessibles via le port DisplayPort 2.1a (UHBR20, 80 Gbps). Le moniteur dispose également d'un port HDMI 2.1, mais celui-ci ne devrait pas être en mesure de prendre en charge la 4K à 360 Hz, même avec compression de signal DSC. MSI indique par ailleurs que le moniteur est compatible Nvidia G-Sync.
Caractéristiques de la dalle
La dalle QD-OLED de cinquième génération affiche une luminosité maximale annoncée à 1 500 nits, avec un niveau de noir absolu à 600 nits selon la certification VESA DisplayHDR True Black 600.
MSI met également en avant un film anti-reflet amélioré, baptisé "DarkArmor Film", qui promet des noirs 40 % plus profonds par rapport à la génération précédente et une résistance aux rayures 2,5 fois supérieure. L'objectif affiché est de limiter la remontée des noirs dans les environnements de jeu lumineux, un point parfois reproché aux dalles OLED. Ce type de dalle nous avait déjà impressionné dans le test du MSI MPG 341 CQR QD OLED X36 qui exploitait la génération précédente.
Sur ce type de dalle, les sous-pixels rouge, vert et bleu, sont alignés en bandes verticales, comme sur une dalle LCD classique. Ce qui offre un meilleur résultat, car les polices de Windows offrent un rendu bien plus net avec cette technologie.
Des fonctionnalités supplémentaires avec l'IA
MSI intègre à ce modèle plusieurs fonctionnalités logicielles et matérielles, dont un système appelé "AI Navigator" et un capteur "AI Care Sensor". Lesquels devraient permettre de protéger la dalle en optimisant son temps de fonctionnement.
Une disponibilité prévue début 2027
Si ce nouvel écran MSI est présenté au Computex cette semaine, il faudra patienter avant de pouvoir l'acheter. Samsung Display prévoit de lancer la production de cette dalle au cours du second semestre 2026, et MSI indique que le MPG OLED 322URDX36 ne sera pas disponible avant le début de l'année 2027. Le prix n'a pas encore été communiqué.