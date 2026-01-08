Avec l'arrivée des dalles OLED de nouvelle génération, Gigabyte mise sur des moniteurs gaming intégrant les dernières évolutions techniques des fabricants de dalles Samsung Display et LG Display.
Gigabyte vient d'annoncer quatre nouveaux moniteurs OLED destinés à enrichir son catalogue gaming en 2026. Cette gamme intègre plusieurs avancées technologiques récemment introduites par les fabricants de dalles. On retrouve notamment la disposition de sous-pixels V-Stripe et un film anti-reflet de nouvelle génération. Le constructeur propose également son premier écran équipé d'un revêtement brillant.
Un 34 pouces QD-OLED avec pixels V-Stripe
Le modèle MO34WQC36 constitue la proposition la plus technique de cette annonce. Cet écran ultrawide de 34 pouces au format 21:9 adopte la nouvelle dalle QD-OLED à disposition V-Stripe, une architecture de sous-pixels RGB conçue pour améliorer la netteté du texte et des éléments fins. Cette caractéristique répond à une critique récurrente adressée aux précédentes générations QD-OLED, dont la structure triangulaire des sous-pixels pouvait générer des franges colorées sur les contours.
Les spécifications affichées incluent une définition de 3440 x 1440 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 360 Hz et un temps de réponse annoncé à 0,03 ms. La luminosité maximale atteint 1300 nits en pic, avec une couverture de 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Côté connectique, Gigabyte indique la présence de ports HDMI 2.1 en bande passante complète et DisplayPort 2.1.
Ce modèle intègre également le film anti-reflet amélioré des dalles QD-OLED 2026, commercialisé sous l'appellation « ObsidianShield » par Gigabyte. Cette technologie promet une réduction de la remontée des noirs pouvant atteindre 40 % ainsi qu'une diminution des teintes parasites en environnement lumineux. Ces gains restent toutefois à vérifier en conditions réelles, les performances variant selon l'éclairage ambiant.
Un modèle 4K et une référence de génération antérieure
Le MO32U24 propose une approche différente avec une dalle QD-OLED 4K de 32 pouces affichant 3840 x 2160 pixels à 240 Hz. Ce moniteur bénéficie également du traitement ObsidianShield mais n'adopte pas la structure V-Stripe. Les utilisateurs privilégiant la productivité devront donc composer avec les caractéristiques de rendu de sous-pixels des générations précédentes, potentiellement moins adaptées à l'affichage prolongé de texte.
- Image vibrante avec de superbes couleurs et contraste
- Réactivité et input lag au plus bas
- Excellent étalonnage en sortie de carton
Le troisième modèle QD-OLED, le MO27Q2A ICE, se distingue par son châssis blanc et ses dimensions plus compactes de 27 pouces. Avec une définition de 2560 x 1440 pixels, une fréquence de 280 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits, il vise le segment gaming. Gigabyte précise cependant que ce modèle utilise une dalle QD-OLED qui n'appartient pas à la génération 2026 : il ne dispose ni du film anti-reflet amélioré ni des sous-pixels V-Stripe. Cette information mérite attention pour les acheteurs qui pourraient supposer une homogénéité technologique au sein de la gamme.
Un moniteur WOLED à revêtement brillant
Le MO27Q28GR marque l'entrée de Gigabyte sur le segment des moniteurs OLED à finition brillante, une option apparue chez d'autres constructeurs vers la fin de 2025. Cet écran de 27 pouces exploite une dalle Tandem WOLED et propose une définition de 2560 x 1440 pixels à 280 Hz. La luminosité maximale annoncée atteint 1500 nits, avec une couverture colorimétrique de 99,5 % DCI-P3 et 84 % BT.2020.
Le revêtement « RealBlack Glossy » abandonne le traitement mat antireflet conventionnel au profit d'une surface brillante. Cette approche permet théoriquement d'obtenir des noirs plus profonds et des couleurs plus saturées, les traitements mats ayant tendance à diffuser la lumière et à atténuer le contraste perçu. En contrepartie, les surfaces brillantes réfléchissent davantage l'environnement, ce qui peut s'avérer gênant dans des pièces fortement éclairées ou comportant des sources lumineuses directes.