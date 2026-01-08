Le troisième modèle QD-OLED, le MO27Q2A ICE, se distingue par son châssis blanc et ses dimensions plus compactes de 27 pouces. Avec une définition de 2560 x 1440 pixels, une fréquence de 280 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits, il vise le segment gaming. Gigabyte précise cependant que ce modèle utilise une dalle QD-OLED qui n'appartient pas à la génération 2026 : il ne dispose ni du film anti-reflet amélioré ni des sous-pixels V-Stripe. Cette information mérite attention pour les acheteurs qui pourraient supposer une homogénéité technologique au sein de la gamme.