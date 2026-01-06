À l’occasion du CES 2026, Asus Republic of Gamers (ROG) renouvelle sa gamme de moniteurs gaming OLED. Le constructeur mise cette année sur des dalles QD-OLED et Tandem OLED de nouvelle génération, intégrant une technologie OLED repensée autour de pixels à bande RGB.
La technologie OLED RGB s’impose comme l’une des grandes tendances du CES 2026. De nombreux fabricants en vantent déjà les performances, avec des mesures particulièrement prometteuses en matière de luminosité, de fidélité colorimétrique et de durabilité. Dès lors, pourquoi ne pas transposer ces avancées au monde du moniteur gaming ? Une question légitime, à laquelle Asus semble vouloir apporter une réponse.
Des moniteurs équipés de pixels à bande RGB
La technologie OLED Tandem RGB, tout comme les nouvelles dalles QD-OLED RGB, s’attaquent à l’un des défauts historiques des écrans OLED : le fringing. Ce phénomène, perceptible sur les contours fins et l’affichage des textes, peut nuire à la lisibilité, notamment lors d’un usage bureautique. Pour y remédier, ces nouvelles dalles adoptent une structure de sous-pixels repensée qui permet d’obtenir des images ultra-nettes et un rendu du texte nettement plus clair.
Parmi les moniteurs ROG de nouvelle génération dotés de cette technologie, on retrouve les ROG Swift OLED PG34WCDN et Strix OLED XG34WCDMS, tous deux équipés de dalles QD-OLED RGB, ainsi que le ROG Swift OLED PG27UCWM, qui mise sur une dalle OLED Tandem RGB.
ROG Swift OLED PG34WCDN
Le ROG Swift OLED PG34WCDN s’appuie sur une dalle QD-OLED WQHD (3440 x 1440) de 34 pouces, avec une courbure 1800R qui est censée renforcer l’immersion. Il affiche un taux de rafraîchissement impressionnant de 360 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms.
Sa dalle QD-OLED intègre le nouveau film ROG BlackShield, une évolution destinée à renforcer la durabilité du panneau, avec une résistance aux rayures annoncée comme 2,5 fois supérieure à celle des précédentes générations QD-OLED. Ce traitement contribue également à améliorer la perception des noirs, avec un gain pouvant atteindre 40 %. Le PG34WCDN répond par ailleurs à la norme VESA DisplayHDR 500 True Black, couvre 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et propose des couleurs 10 bits, avec un Delta E inférieur à 2.
ROG Strix OLED XG34WCDMS
À l’instar du PG34WCDN, le ROG Strix OLED XG34WCDMS repose sur une dalle QD-OLED WQHD de 34 pouces intégrant la technologie OLED à pixels à bande RGB, ainsi que le film ROG BlackShield. Les joueurs pourront s’appuyer sur taux de rafraîchissement de 280 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms, toujours orienté vers un gameplay ultra-fluide. Côté connectique, Asus mise sur la polyvalence avec la présence du DisplayPort 1.4, de l’HDMI 2.1 et d’un port USB-C capable de délivrer jusqu’à 15W de puissance.
ROG Swift OLED PG27UCWM
Le ROG Swift OLED PG27UCWM exploite une dalle OLED à bande RGB de 26,5 pouces. Sa fonction Dual Mode permet de basculer entre un affichage 4K à 240 Hz et un mode Full HD à 480 Hz, avec un temps de réponse annoncé à 0,03 ms.
Il prend en charge la technologie Dolby Vision, couvre 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et avance un Delta E inférieur à 2, ce qui implique une excellente fidélité des couleurs. Côté connectique, Asus fait le plein : DisplayPort 2.1a (80 Gbit/s), USB-C avec jusqu’à 90 W, sans oublier l’incontournable HDMI 2.1.
ROG Swift OLED PG32UCDM
Le ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 bénéficie d’une dalle QD-OLED 4K (3840 x 2160) de 32 pouces. Il conserve un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms. Il reçoit également le nouveau film ROG BlackShield. Cet ajout est censé améliorer le contraste ainsi que la dureté de dalle. Le moniteur prend aussi en charge le Dolby Vision et répond à la norme VESA DisplayHDR True Black 500.
Côté connectique, Asus ne prend pas de risques avec la présence du DisplayPort 2.1a, offrant une bande passante complète de 80 Gbit/s, d’un port USB-C capable de délivrer jusqu’à 90, ainsi que de l’HDMI 2.1.
