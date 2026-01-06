La technologie OLED Tandem RGB, tout comme les nouvelles dalles QD-OLED RGB, s’attaquent à l’un des défauts historiques des écrans OLED : le fringing. Ce phénomène, perceptible sur les contours fins et l’affichage des textes, peut nuire à la lisibilité, notamment lors d’un usage bureautique. Pour y remédier, ces nouvelles dalles adoptent une structure de sous-pixels repensée qui permet d’obtenir des images ultra-nettes et un rendu du texte nettement plus clair.

Parmi les moniteurs ROG de nouvelle génération dotés de cette technologie, on retrouve les ROG Swift OLED PG34WCDN et Strix OLED XG34WCDMS, tous deux équipés de dalles QD-OLED RGB, ainsi que le ROG Swift OLED PG27UCWM, qui mise sur une dalle OLED Tandem RGB.