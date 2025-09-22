Comme le souligne VideoCardz, avec ce nouveau produit, Gigabyte enrichit son catalogue d'eGPU. La marque avait en effet présenté au Computex 2025 une première Aorus RTX 5090 AI BOX. Placée sur le très haut de gamme, cette dernière n'a visiblement pas encore atteint le marché français, mais se présentait comme la remplaçante de l'ancienne Aorus RTX 4090 Gaming Box du constructeur taïwanais, avec plus de 3000 TOPs de puissance de calcul (FP4) au compteur.

Forcément plus modeste, l'Aorus RTX 5060 Ti AI BOX qui nous intéresse aujourd'hui promet quand même de solides performances elle aussi. Gigabyte promet notamment un écart de performances de 5% seulement entre sa RTX 5060 Ti AI BOX (connectée en USB4 / Thunderbolt 5) et une RTX 5060 Ti de bureau connectée en PCIe. Cette nouvelle Aorus AI BOX bénéficie par ailleurs du système de dissipation WINDFORCE (dual fan) pour permettre une bonne tenue des performances lors des charges GPU auxquelles elle ne manquera pas d'être soumise.