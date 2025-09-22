Le taïwanais Gigabyte a lancé il y a quelques jours un nouveau GPU externe basé sur une NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Prometteur, ce nouveau produit souffre toutefois d'une disponibilité encore floue.
Le nouveau Razer Core X V2 ne vous a pas convaincus ? Peut-être que l'Aorus RTX 5060 Ti AI BOX trouvera alors grâce à vos yeux. Lancé récemment par Gigabyte, cet eGPU est conçu pour apporter une dose de puissance graphique supplémentaire aux PC ultraportables, aux mini-PC et, plus largement, aux appareils compacts et / ou mobiles. Il embarque, comme son nom l'indique, une carte graphique milieu de gamme de dernière génération : la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go, intégrée ici en version de bureau.
Gigabyte enrichit son catalogue d'eGPU
Comme le souligne VideoCardz, avec ce nouveau produit, Gigabyte enrichit son catalogue d'eGPU. La marque avait en effet présenté au Computex 2025 une première Aorus RTX 5090 AI BOX. Placée sur le très haut de gamme, cette dernière n'a visiblement pas encore atteint le marché français, mais se présentait comme la remplaçante de l'ancienne Aorus RTX 4090 Gaming Box du constructeur taïwanais, avec plus de 3000 TOPs de puissance de calcul (FP4) au compteur.
Forcément plus modeste, l'Aorus RTX 5060 Ti AI BOX qui nous intéresse aujourd'hui promet quand même de solides performances elle aussi. Gigabyte promet notamment un écart de performances de 5% seulement entre sa RTX 5060 Ti AI BOX (connectée en USB4 / Thunderbolt 5) et une RTX 5060 Ti de bureau connectée en PCIe. Cette nouvelle Aorus AI BOX bénéficie par ailleurs du système de dissipation WINDFORCE (dual fan) pour permettre une bonne tenue des performances lors des charges GPU auxquelles elle ne manquera pas d'être soumise.
Le hic ? On ne sait pas quand il arrivera chez nous, ni à quel prix…
Au-delà de sa dimension eGPU à proprement parler, ce nouveau produit embarque aussi un Dock regroupant 3 ports USB 3.2 Gen 2 et un port Ethernet. L'ensemble mesure 243 x 117 x 48 mm et dispose d'un éclairage RGB. Sa connectique Thunderbolt 5 « plug and play » lui permet enfin de se connecter et d'alimenter un PC avec un seul câble.
Reste la question du prix et de la date de lancement de ce produit sous nos latitudes. Gigabyte reste pour l'instant discret en la matière, pas seulement pour l'Europe d'ailleurs. Nous avons contacté Gigabyte France pour tenter d'en savoir plus.