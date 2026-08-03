Ce montage ne constitue pas une subvention versée sans contrepartie, mais il permet à LG Display de financer ses équipements sur une longue période et à des conditions plus favorables que celles du marché. Séoul assume ainsi une partie du risque financier lié à des installations particulièrement coûteuses.



La stratégie rappelle celle employée depuis plusieurs années par la Chine pour soutenir BOE, TCL CSOT ou Visionox : financements publics, prêts préférentiels et investissements massifs dans les capacités de production. La Corée du Sud cherche désormais à empêcher que le scénario observé dans le LCD, largement dominé par les fabricants chinois, ne se reproduise dans l'OLED.