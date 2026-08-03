La Corée du Sud va accorder à LG Display un prêt public à taux réduit de 1 300 milliards de wons. Avec des financements bancaires privés et les fonds propres du fabricant, ce sont 3 000 milliards de wons qui seront consacrés aux prochaines générations de dalles OLED.
Un an après avoir annoncé un important programme d'investissement dans l'OLED, LG Display reçoit cette fois le soutien direct de l'État sud-coréen. Le gouvernement a approuvé le 30 juillet un prêt à taux réduit de 1 300 milliards de wons destiné à moderniser les installations du fabricant à Paju.
Le projet représente environ 3 000 milliards de wons au total, soit 1,8 milliard d'euros environ. LG Display en apportera la moitié sur ses fonds propres. Les 1 500 milliards restants seront empruntés : 1 300 milliards auprès du Fonds national de croissance et environ 200 milliards auprès de banques privées.
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Ce montage ne constitue pas une subvention versée sans contrepartie, mais il permet à LG Display de financer ses équipements sur une longue période et à des conditions plus favorables que celles du marché. Séoul assume ainsi une partie du risque financier lié à des installations particulièrement coûteuses.
La stratégie rappelle celle employée depuis plusieurs années par la Chine pour soutenir BOE, TCL CSOT ou Visionox : financements publics, prêts préférentiels et investissements massifs dans les capacités de production. La Corée du Sud cherche désormais à empêcher que le scénario observé dans le LCD, largement dominé par les fabricants chinois, ne se reproduise dans l'OLED.
Le gouvernement ne cache d'ailleurs pas ses intentions. Son programme « OLED Ultra-Gap » doit répondre à la progression des fabricants étrangers et préserver l'avance de la Corée sur les écrans premium. Les autorités estiment que la course aux volumes est perdue d'avance face aux capacités chinoises, et misent sur le maintien d'un écart technologique difficile à combler.
À Paju, LG Display prévoit de financer des équipements destinés aux prochaines générations de panneaux OLED, avec un accent sur la réduction de la consommation, l'augmentation de la luminosité et l'amincissement des dalles. L'objectif n'est pas de produire davantage, mais de rester hors de portée de la concurrence sur les produits à forte valeur ajoutée.
Une réponse coréenne aux milliards de Pékin
Reste que ce soutien public arrive tard : la Chine subventionne massivement ses fabricants de dalles depuis plus d'une décennie, avec le succès que l'on connaît dans le LCD. En s'alignant sur les méthodes de son rival, la Corée du Sud reconnaît implicitement que l'excellence technologique seule ne suffit plus.