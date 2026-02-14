En creux, LG travaille sur une copie virtuelle d'une dalle OLED. Ce jumeau numérique réagit comme un vrai panneau quand on change la température de fabrication ou qu'on ajuste l'épaisseur d'une couche de matériau. Le logiciel calcule immédiatement si ces modifications vont améliorer ou dégrader la qualité finale. In fine, on peut ainsi tester des centaines de configurations sans fabriquer un seul prototype physique.

Le gain n'est pas que matériel. Pour compenser les irrégularités sur les écrans aux formes particulières, il fallait près d'un mois de travail. LG annonce désormais huit heures. Alsemy a adapté le moteur de NVIDIA aux spécificités des procédés OLED tandis que les données industrielles proviennent directement des usines de LG.

On sait que quelques points de rendement gagnés sur une ligne OLED représentent des millions.