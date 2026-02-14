LG Display a dévoilé un outil interne de jumeau numérique développé avec la plateforme PhysicsNeMo de NVIDIA. Un système qui réduit fortement les délais de conception et pourrait générer jusqu'à 140 millions de dollars d'économies annuelles.
Après quatre ans de travaux communs avec la start-up coréenne Alsemy, LG Display a pu finaliser son Digital Twin Panel Solution, son jumeau numérique, que la firme a présenté lors du salon SEMICON Korea 2026.
Le groupe sud-coréen, premier fabricant mondial de dalles OLED, affirme désormais raccourcir ses cycles de développement et accélérer ses décisions industrielles. Il faut produire plus vite, corriger plus tôt et jeter moins.
Des dalles OLED optimisées avant même leur fabrication
NVIDIA fournit l'infrastructure GPU et le moteur PhysicsNeMo, une plateforme d'IA qui accélère la création de modèles capables de simuler des phénomènes physiques complexes. PhysicsNeMo multiplie par deux la vitesse d'entraînement de ces modèles grâce à des optimisations logicielles. LG Display injecte dans son système des données issues de ses lignes OLED et des résultats de simulations accumulés depuis des années. Enfin, Alsemy est chargé d'intégrer PhysicsNeMo de Nvidia dans un modèle d'IA industriel adapté aux caractéristiques du processus OLED et de le développer pour en faire un outil d'optimisation.
En creux, LG travaille sur une copie virtuelle d'une dalle OLED. Ce jumeau numérique réagit comme un vrai panneau quand on change la température de fabrication ou qu'on ajuste l'épaisseur d'une couche de matériau. Le logiciel calcule immédiatement si ces modifications vont améliorer ou dégrader la qualité finale. In fine, on peut ainsi tester des centaines de configurations sans fabriquer un seul prototype physique.
Le gain n'est pas que matériel. Pour compenser les irrégularités sur les écrans aux formes particulières, il fallait près d'un mois de travail. LG annonce désormais huit heures. Alsemy a adapté le moteur de NVIDIA aux spécificités des procédés OLED tandis que les données industrielles proviennent directement des usines de LG.
On sait que quelques points de rendement gagnés sur une ligne OLED représentent des millions.
Une usine pilotée par modèle pour tenir la cadence mondiale
LG Display prévoit d'étendre cette technologie vers un « Agency AI System » capable d'optimiser l'ensemble du cycle de développement et de fabrication. NVIDIA pousse sa stratégie d'« AI Factory » pour irriguer les industries avancées, des semi-conducteurs aux écrans. LG devient ainsi la seule entreprise coréenne du secteur des displays à utiliser PhysicsNeMo à cette échelle.
Puisque les entreprises chinoises ont un accès restreint à certaines technologies américaines avancées, le partenariat entre LG et NVIDIA prend aussi une dimension stratégique. Dans les ateliers, cela signifie moins d'essais physiques, moins de rebuts et des calendriers resserrés. Sur le marché mondial des écrans, cela signifie des lancements plus rapides et des coûts mieux contenus.
LG Display fournit les données internes, NVIDIA apporte la puissance de calcul, et les ingénieurs coréens orchestrent l'ensemble. Un partenariat somme toute gagnant-gagnant entre premiers dans leurs catégories.