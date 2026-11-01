À court terme, rien ne justifie toutefois de modifier arbitrairement les réglages de son téléviseur. Les standards colorimétriques restent une référence commune indispensable pour reproduire fidèlement les films et les séries.

Cette diversité de perception n'est d'ailleurs pas inconnue des amateurs de vidéoprojection. Certains spectateurs sont particulièrement sensibles au speckle, ce fourmillement provoqué par les interférences lumineuses des projecteurs laser, ou à l'effet arc-en-ciel de certains modèles DLP. Ces phénomènes reposent sur des mécanismes différents du métamérisme, mais illustrent une même réalité : la qualité d'une image ne se résume pas à ce qu'un instrument peut mesurer, elle dépend aussi de la façon dont chacun la perçoit.



Cette étude rappelle une limite fondamentale de la calibration : nous savons mesurer avec une grande précision la lumière produite par un écran, mais cela ne garantit pas que tous les yeux l'interpréteront de la même façon.