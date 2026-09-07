Présentée au CES sous l’appellation RGB MiniLED evo, l’évolution du rétroéclairage RGB de Hisense se concrétise. Désormais désignée RGB-C dans la communication de la marque, elle ajoute une quatrième composante cyan aux MiniLED rouges, vertes et bleues, avec un premier téléviseur de 116 pouces attendu en France avant la fin de l’année.
Au CES 2026, Hisense avait déjà montré une évolution de son RGB MiniLED en ajoutant une quatrième composante cyan au rétroéclairage. La technologie était alors présentée sous le nom de RGB MiniLED evo, sans calendrier précis de commercialisation.
À l’IFA, les choses se précisent : Hisense parle désormais de RGB-C, avec un premier modèle destiné au marché français, le 116UXS, attendu au quatrième trimestre 2026.
Quels avantages à l'ajout d'une diode cyan ?
Le principe reste le même : aux MiniLED rouges, vertes et bleues vient s’ajouter une source cyan, afin d’affiner le contrôle du spectre lumineux. Hisense associe cette architecture à son système ChromaMagic 2.0 et revendique jusqu’à 110 % de l’espace colorimétrique BT.2020, ainsi que plus de 40 000 zones de contrôle des couleurs.
La marque met également en avant une gestion plus fine des couleurs et du spectre, avec notamment les fonctions AI RGB Colour Dimming et AI RGB Colour Peaking. Le téléviseur repose sur une dalle avec une fréquence de rafraichissement maximale de 180 Hz et intègre un système Eye Comfort destiné à réduire fortement la part de lumière bleue émise entre 415 et 455 nm.
16 999 euros pour le 116 pouces
Hisense donne surtout désormais un prix et une fenêtre de lancement. Le 116UXS sera proposé à 16 999 euros, avec une disponibilité prévue au quatrième trimestre 2026. Un modèle de 100 pouces, le 100UXS, est également annoncé, mais son tarif reste encore à confirmer.
Sur son stand, Hisense nous a également indiqué vouloir reproduire la stratégie adoptée avec le RGB MiniLED classique : lancer d’abord la technologie sur une très grande diagonale, puis chercher à la rendre plus accessible par la suite. La marque ne donne toutefois encore aucun détail officiel sur les modèles concernés en 2027.
Après avoir déjà testé cette année le RGB MiniLED "classique" sur l’Hisense UR9S, il restera surtout à vérifier ce que cette quatrième composante cyan apporte réellement à la restitution des couleurs, notamment dans les teintes bleu-cyan et à forte luminance.
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