Au CES 2026, Hisense avait déjà montré une évolution de son RGB MiniLED en ajoutant une quatrième composante cyan au rétroéclairage. La technologie était alors présentée sous le nom de RGB MiniLED evo, sans calendrier précis de commercialisation.



À l’IFA, les choses se précisent : Hisense parle désormais de RGB-C, avec un premier modèle destiné au marché français, le 116UXS, attendu au quatrième trimestre 2026.