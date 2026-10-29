Alors que les téléviseurs LCD MiniLED dépassent désormais allègrement les 100 pouces (254 cm), l'OLED reste cantonné à des diagonales plus modestes. LG Display prépare toutefois une nouvelle étape industrielle en Chine, avec une ligne de modules OLED pouvant atteindre 111 pouces.
Hisense, TCL et Samsung multiplient les téléviseurs géants, avec des diagonales atteignant désormais 115 ou 116 pouces. Mais à ces dimensions, le LCD règne presque sans partage. L'OLED, lui, plafonne à 97 pouces dans les gammes grand public, avec des tarifs qui le réservent à une clientèle particulièrement fortunée. La situation pourrait néanmoins évoluer. LG Display et son partenaire chinois Guangkai Holdings viennent d'annoncer un investissement destiné à développer l'assemblage de modules OLED de très grande taille dans leur usine de Guangzhou, en Chine.
Un milliard de yuans pour préparer l'OLED de 111 pouces
Dans une communication publiée le 26 octobre, le groupe public chinois Guangkai Holdings annonce une augmentation de capital de 1 milliard de yuans, soit environ 120 millions d'euros, au bénéfice de sa coentreprise avec LG Display. Les deux partenaires participeront au financement selon leurs parts respectives : 70 % pour LG Display et 30 % pour Guangkai Holdings. Cette répartition concerne bien l'activité OLED de Guangzhou, distincte de l'ancienne usine LCD cédée à TCL CSOT en 2025.
L'investissement servira à moderniser les installations existantes pour assembler des modules OLED de 77, 83, 97 et surtout 111 pouces. Selon les informations communiquées par Guangkai Holdings et relayées par les médias chinois, il s'agirait de la première ligne de modules OLED au monde dédiée à cette diagonale.
Il faut toutefois faire une distinction essentielle, LG Display ne construit pas une nouvelle usine de fabrication de dalles. Le projet porte sur l'assemblage des panneaux en modules prêts à être intégrés dans des téléviseurs ou des écrans professionnels. Autrement dit, cet investissement prépare une capacité industrielle, cela ne constitue pas pour autant l'annonce d'un téléviseur OLED de 111 pouces. Les deux partenaires n'ont d'ailleurs communiqué ni calendrier de mise en service ni capacité de production pour cette nouvelle ligne.
Le LCD conserve un sérieux avantage sur le prix et la luminosité
L'enjeu dépasse largement la course aux pouces. Car si l'OLED conserve de sérieux arguments pour le home cinéma, notamment ses pixels autoémissifs, ses noirs parfaits et l'absence de blooming, les téléviseurs LCD MiniLED ont pris une longueur d'avance sur le marché des écrans géants.
L'écart de prix est particulièrement révélateur. Le LG OLED97G6 de 97 pouces affiche un prix public de 25 099 euros en France, tandis que le Hisense 116UXS RGB MiniLED de 116 pouces a été annoncé à 16 999 euros. À ces tarifs indicatifs, le modèle le plus grand coûte donc 8 100 euros de moins.
Et le prix n'est pas le seul argument du LCD. Les meilleurs modèles MiniLED peuvent également atteindre des pics de luminosité supérieurs à ceux des téléviseurs OLED, un avantage notamment pour les contenus HDR et les pièces très lumineuses.
Pour LG Display, développer des modules OLED au-delà de 100 pouces représente donc un double défi : conserver les qualités d'image de sa technologie tout en améliorant la compétitivité de ses grandes diagonales. La modernisation des installations pourrait contribuer à cette évolution, mais l'assemblage ne constitue qu'une partie du coût total d'un écran OLED.
Surtout, il faudra trouver des débouchés et savoir quels fabricants décideront d'exploiter ce futur format. LG Display fournit des panneaux à plusieurs constructeurs, dont LG Electronics, Sony, Samsung et Philips, mais aucun téléviseur OLED de 111 pouces n'a encore été officiellement annoncé.
Avec cet investissement, le fabricant sud-coréen montre néanmoins qu'il entend franchir le cap symbolique des 100 pouces. Un marché sur lequel le LCD a pris une avance considérable, et où l'OLED devra prouver qu'il peut s'imposer aussi sur le prix.