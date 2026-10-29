L'investissement servira à moderniser les installations existantes pour assembler des modules OLED de 77, 83, 97 et surtout 111 pouces. Selon les informations communiquées par Guangkai Holdings et relayées par les médias chinois, il s'agirait de la première ligne de modules OLED au monde dédiée à cette diagonale.



Il faut toutefois faire une distinction essentielle, LG Display ne construit pas une nouvelle usine de fabrication de dalles. Le projet porte sur l'assemblage des panneaux en modules prêts à être intégrés dans des téléviseurs ou des écrans professionnels. Autrement dit, cet investissement prépare une capacité industrielle, cela ne constitue pas pour autant l'annonce d'un téléviseur OLED de 111 pouces. Les deux partenaires n'ont d'ailleurs communiqué ni calendrier de mise en service ni capacité de production pour cette nouvelle ligne.