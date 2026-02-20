À première vue, l’écart peut surprendre : +27 % de surface pour près de +50 % de coût. En réalité, ce surcoût n’a rien d’arbitraire. À ces diagonales extrêmes, le rendement de production chute fortement : plus la dalle est grande, plus le risque de défaut augmente, et plus de panneaux sont rejetés en sortie de ligne. S’y ajoutent des substrats de verre plus contraignants, une manipulation et une logistique beaucoup plus complexes, ainsi que des volumes de production très faibles, qui empêchent toute économie d’échelle. Autant de facteurs industriels qui expliquent pourquoi le passage au 130 pouces fait changer de dimension… y compris sur la facture.