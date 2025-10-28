Avec ses 136 pouces de diagonale, cet écran LG Magnit affiche une résolution 4K adaptée aux grandes distances de visionnage. Son processeur α9 AI Gen 6 analyse chaque scène en temps réel pour optimiser la netteté, le contraste et les couleurs, tout en reconnaissant visages et objets pour un rendu plus naturel.



Le téléviseur prend en charge le HDR Dolby Vision, le 144 Hz et le HDMI eARC, et se pare d'une certification TÜV Rheinland assurant l'uniformité des couleurs sur des angles larges. Côté audio, un système 4.2 de 100 W accompagne l’image, tandis que webOS réunit streaming, LG Channels, Cloud Gaming, AirPlay 2 ou encore Miracast.



Ce modèle marque la première incursion du MicroLED de LG dans le salon… du moins, chez ceux qui peuvent se le permettre. Le précédent 136 pouces coûtait près de 300 000 dollars, et LG n’a pas encore précisé le tarif du nouveau. Tout indique qu’il restera un produit vitrine pour intégrateurs et passionnés de home cinéma très haut de gamme.



Le téléviseur est pour l’instant réservé à la Corée du Sud, avant une arrivée en Amérique du Nord puis en Europe. LG prépare aussi une version encore plus grande destinée aux installations professionnelles. Bien sûr, ce lancement est encore loin d'amorcer la démocratisation du MicroLED, mais il trace le portrait du téléviseur ultime.