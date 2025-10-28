LG vient de dévoiler son Magnit Active Micro LED, un téléviseur 4K de 136 pouces (près de trois mètres de large) destiné à ceux qui rêvent d’une expérience cinéma à domicile sans compromis. Un modèle absolument parfait sur le papier… à condition d'être milliardaire.
Après les modèles de 163 et 136 pouces lancés respectivement en 2020 et 2022 et réservés au marché professionnel, le constructeur coréen amorce un virage vers le home cinéma pour les plus fortunés avec son dernier écran géant MicroLED. Il intègre, pour la première fois, sa technologie Active Matrix Micro LED.
LG Magnit Active Micro LED : un contrôle pixel par pixel inspiré de l’OLED
LG est bien connu du grand public pour ses dalles OLED, comme avec ces téléviseurs LG OLED C5 et LG OLED G5, mais le MicroLED représente l’autre versant de son savoir-faire en matière d’affichage. Comme l’OLED, cette technologie repose sur des pixels auto-émissifs capables de produire leur propre lumière, mais sans composés organiques. Les promesses de cette technologie sont grandes, avec une luminosité beaucoup plus élevée, une durabilité accrue et un contraste annoncé à 1 000 000:1.
La nouveauté de ce millésime 2025 réside dans l’adoption d’un contrôle actif des pixels, dit Active Matrix. Contrairement aux architectures "passives", où les pixels sont pilotés par ligne ou colonne, cette approche permet de contrôler individuellement chaque point lumineux. LG promet ainsi une reproduction plus réaliste, une uniformité accrue et une meilleure réactivité de l’image. Le tout bénéficie en prime d’un traitement de surface antireflet pour préserver la profondeur des noirs même en pleine lumière.
Un téléviseur taillé pour le cinéma maison
Avec ses 136 pouces de diagonale, cet écran LG Magnit affiche une résolution 4K adaptée aux grandes distances de visionnage. Son processeur α9 AI Gen 6 analyse chaque scène en temps réel pour optimiser la netteté, le contraste et les couleurs, tout en reconnaissant visages et objets pour un rendu plus naturel.
Le téléviseur prend en charge le HDR Dolby Vision, le 144 Hz et le HDMI eARC, et se pare d'une certification TÜV Rheinland assurant l'uniformité des couleurs sur des angles larges. Côté audio, un système 4.2 de 100 W accompagne l’image, tandis que webOS réunit streaming, LG Channels, Cloud Gaming, AirPlay 2 ou encore Miracast.
Ce modèle marque la première incursion du MicroLED de LG dans le salon… du moins, chez ceux qui peuvent se le permettre. Le précédent 136 pouces coûtait près de 300 000 dollars, et LG n’a pas encore précisé le tarif du nouveau. Tout indique qu’il restera un produit vitrine pour intégrateurs et passionnés de home cinéma très haut de gamme.
Le téléviseur est pour l’instant réservé à la Corée du Sud, avant une arrivée en Amérique du Nord puis en Europe. LG prépare aussi une version encore plus grande destinée aux installations professionnelles. Bien sûr, ce lancement est encore loin d'amorcer la démocratisation du MicroLED, mais il trace le portrait du téléviseur ultime.