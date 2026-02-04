Si les fabricants pouvaient sortir des téléviseurs LCD encore plus grands, ils le feraient sans doute, d'autant que les prix ont bien chuté ces dernières années sur les téléviseurs LCD XXL. Mais il y a un composant, absolument central dans la fabrication d’un écran LCD, qui contraint pour l'heure les fabricants à proposer des téléviseurs de 115/116" maximum : c'est le polariseur. Cette fine couche, indispensable au contrôle de la lumière dans la dalle, devient un véritable casse-tête industriel dès lors que l’on dépasse certaines dimensions. Uniformité imparfaite, pertes de rendement, dérives colorimétriques sur les bords… jusqu’ici, le polariseur faisait clairement partie des verrous techniques expliquant pourquoi le LCD géant ne monte pas encore plus haut.