La course aux diagonales n'est peut-être pas près de s’arrêter de si tôt. Alors que le marché des téléviseurs LCD grand public plafonne autour de 110 à 116 pouces, une annonce industrielle récente laisse entrevoir une nouvelle étape : le passage au LCD monobloc de 130 pouces, soit 3,3 mètres de diagonale !
Derrière cette perspective spectaculaire ne se cache pas une nouvelle dalle, mais un simple composant, essentiel aux écrans LCD : le polariseur.
Bientôt des téléviseurs MiniLED de 130 pouces ?
Si les fabricants pouvaient sortir des téléviseurs LCD encore plus grands, ils le feraient sans doute, d'autant que les prix ont bien chuté ces dernières années sur les téléviseurs LCD XXL. Mais il y a un composant, absolument central dans la fabrication d’un écran LCD, qui contraint pour l'heure les fabricants à proposer des téléviseurs de 115/116" maximum : c'est le polariseur. Cette fine couche, indispensable au contrôle de la lumière dans la dalle, devient un véritable casse-tête industriel dès lors que l’on dépasse certaines dimensions. Uniformité imparfaite, pertes de rendement, dérives colorimétriques sur les bords… jusqu’ici, le polariseur faisait clairement partie des verrous techniques expliquant pourquoi le LCD géant ne monte pas encore plus haut.
C’est précisément sur ce point que Haosheng, via sa filiale Hengmei Optoelectronics, entend bousculer l’ordre établi. Le groupe a récemment présenté un polariseur ultra-large conçu pour des dalles LCD de 130 pouces, avec un discours assumé : là où l’industrie s’arrêtait autour de 115 pouces, l’objectif est désormais d’aller plus loin, sans sacrifier l’uniformité ni la qualité d’image.
Une avancée industrielle qui ne concerne pas que la taille
Au-delà de la taille, l’enjeu est industriel. Hengmei mise sur des lignes de production ultra-larges (jusqu’à 3 mètres), capables d’améliorer le rendement et de limiter le gaspillage lors de la découpe. Un point loin d’être anecdotique car à ces dimensions, chaque gain de rendement se traduit directement en baisse de coûts.
Autre promesse mise en avant : une meilleure efficacité lumineuse. Un polariseur plus performant laisse passer davantage de lumière, ce qui peut permettre soit de réduire la consommation à luminosité équivalente, soit d’augmenter le niveau de luminosité et l’impact HDR sans surconsommation excessive. Un atout non négligeable à l’heure où les téléviseurs MiniLED géants multiplient les zones et… les watts.
Attention toutefois aux raccourcis. Cette avancée ne signifie pas que des téléviseurs LCD de 130 pouces "abordables" arriveront demain en magasin. Entre le coût de la dalle, la rétroéclairage MiniLED, le châssis, la logistique et l’installation, ces modèles resteront longtemps des produits d’exception. Mais face aux solutions MicroLED modulaires ou au vidéoprojecteur, le LCD géant monobloc n’a peut-être pas dit son dernier mot. En somme, côté industriel, les lignes bougent. Et à moyen terme, le plafond historique des 115 pouces pourrait bien être surpassé.