Après une première intégration dans le Legion R9000P destiné au marché chinois et l’annonce d’un moniteur MSI, l’OLED imprimé poursuit sa commercialisation. Lenovo adopte désormais cette technologie pour son ThinkVision P27UL-40, un écran professionnel 4K à 120 Hz attendu en Europe en février 2027.
Il y a un an et demi, nous découvrions au CES le panneau IJP OLED de 27 pouces de TCL CSOT sous la forme d’un prototype. La technologie a depuis commencé à apparaître dans des produits plus concrets, notamment avec le Lenovo Legion R9000P, un ordinateur portable de 16 pouces à 240 Hz présenté en Chine, puis avec le MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 annoncé au début du mois d’août.
À l’occasion de l’IFA 2026, Lenovo ajoute une nouvelle référence à cette liste encore très courte. Le ThinkVision P27UL-40 est le premier moniteur professionnel de la marque équipé d’une dalle OLED fabriquée par impression à jet d’encre. Surtout, il dispose cette fois d’un calendrier et d’un prix pour le marché européen.
Un OLED RGB 4K pensé pour le travail
Le ThinkVision P27UL-40 embarque une dalle de 27 pouces affichant 3 840 × 2 160 pixels, avec une fréquence pouvant atteindre 120 Hz. Lenovo annonce une luminosité de 300 cd/m² en plein écran ainsi qu’une certification DisplayHDR True Black 500.
Le moniteur couvre par ailleurs 99 % du DCI-P3 et 100 % des espaces sRGB et BT.709. Lenovo le destine davantage aux environnements professionnels qu’au jeu vidéo, même si sa fréquence de 120 Hz lui assure une certaine polyvalence.
Sa structure de sous-pixels RGB constitue l’un de ses principaux arguments. Contrairement aux agencements utilisés par certaines dalles WOLED et QD-OLED, elle doit limiter les franges colorées autour des caractères et améliorer la lisibilité des textes. Un avantage particulièrement pertinent pour un écran destiné à la bureautique et à la création.
La connectique comprend un port HDMI 2.1 acceptant un signal 4K à 120 Hz, un DisplayPort 1.4 ainsi que des ports Thunderbolt 4 et DisplayPort en sortie permettant de chaîner plusieurs écrans. Lenovo ajoute également un système automatique de maintenance de la dalle, chargé d’en préserver la qualité d’affichage sans demander à l’utilisateur de lancer manuellement les cycles de compensation.
Une nouvelle vitrine pour l’OLED imprimé de TCL CSOT ?
La dalle du ThinkVision P27UL-40 est fournie par TCL CSOT et sans doute produite sur la ligne T12 de génération 5.5 du fabricant chinois à Wuhan, la même qui alimente les premières applications commerciales de son OLED imprimé. Après le Legion R9000P et le moniteur MSI, TCL CSOT ajoute ainsi une nouvelle référence majeure à son catalogue de partenaires.
Pour rappel, l’IJP OLED dépose les matériaux organiques par impression à jet d’encre plutôt que par évaporation sous vide à travers un masque métallique. Ce procédé promet de mieux utiliser les matériaux et de réduire les coûts de fabrication. Ces économies théoriques ne se traduisent toutefois pas nécessairement immédiatement dans les prix affichés en magasin.
Le ThinkVision P27UL-40 en fournit une bonne illustration. Lenovo prévoit de le commercialiser en février 2027 à partir de 1 099 euros, un tarif sensiblement plus élevé que celui de nombreux moniteurs WOLED ou QD-OLED de 27 pouces. Il faut néanmoins tenir compte de sa définition 4K, de son positionnement professionnel et de sa connectique Thunderbolt particulièrement complète.
Après plusieurs années de prototypes, l’OLED imprimé trouve donc progressivement sa place chez de grands fabricants. Cette nouvelle annonce ne constitue pas encore la démocratisation tarifaire promise par la technologie, mais elle confirme que TCL CSOT est en train de bâtir une alternative crédible aux dalles de Samsung Display et LG Display.
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