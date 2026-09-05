Il y a un an et demi, nous découvrions au CES le panneau IJP OLED de 27 pouces de TCL CSOT sous la forme d’un prototype. La technologie a depuis commencé à apparaître dans des produits plus concrets, notamment avec le Lenovo Legion R9000P, un ordinateur portable de 16 pouces à 240 Hz présenté en Chine, puis avec le MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 annoncé au début du mois d’août.



À l’occasion de l’IFA 2026, Lenovo ajoute une nouvelle référence à cette liste encore très courte. Le ThinkVision P27UL-40 est le premier moniteur professionnel de la marque équipé d’une dalle OLED fabriquée par impression à jet d’encre. Surtout, il dispose cette fois d’un calendrier et d’un prix pour le marché européen.