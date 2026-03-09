TCL ne se contente plus de bousculer le marché des téléviseurs. Le constructeur chinois vient de lever le voile sur trois nouveaux moniteurs qui témoignent clairement de son ambition, celle s'immiscer encore un peu plus sur le marché des écrans PC.
Pour le moment réservé au marché chinois, les annonces concernent un OLED 4K à 240 Hz, un MiniLED ultra-lumineux doté de 2304 zones de gradation, et un modèle taillé pour l’eSport capable d’atteindre 1040 Hz. Trois approches très différentes, mais une même idée : couvrir tous les profils, du joueur compétitif à l’utilisateur créatif exigeant.
OLED+, 4K 240 Hz : TCL veut séduire le bureau premium
La vedette de cette annonce, c’est sans doute le TCL 32X3A, un moniteur OLED de 31,5 pouces en définition 4K (3840 x 2160 pixels) capable de monter à 240 Hz. Par ailleurs, un "Dual Mode" est également au programme afin d’atteindre 480 Hz en Full HD, une configuration désormais bien connue des joueurs qui alternent entre qualité d’image et performance brute.
Sur cet écran, TCL parle d'une dalle "OLED+", avec un pic lumineux annoncé à 1300 cd/m², un temps de réponse de 0,03 ms GtG, une couverture de 99 % du DCI-P3 et une profondeur de couleur 10 bits. Sur le papier, on est clairement sur un positionnement haut de gamme.
Derrière cette appellation marketing, une question demeure : quelle est réellement l’origine de la dalle ? TCL met en avant une structure de sous-pixels optimisée, présentée comme plus favorable à la netteté du texte que certaines dalles OLED concurrentes, notamment celles utilisant une matrice triangulaire. Un argument qui vise clairement les critiques formulées ces dernières années à l’encontre de certains QD-OLED sur PC.
Pour autant, la marque ne précise pas le fournisseur du panneau. À la lecture des caractéristiques (31,5 pouces, 4K 240 Hz, mode 480 Hz en 1080p), l’hypothèse d’une dalle WOLED récente de LG Display est la plus crédible. C’est aujourd’hui la seule architecture connue sur ce segment capable d’offrir ce couple définition / fréquence en 32 pouces, avec un mode double fréquence déjà aperçu chez plusieurs concurrents.
Pour le reste, le TCL 32X3A ne se limite pas à sa dalle, il arrive aussi avec un design très fin, un système audio co-développé avec Bang & Olufsen, un capteur de luminosité ambiante et une connectique complète (DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-C 90 W). TCL cherche clairement à proposer un écran de bureau premium et polyvalent, pas seulement un moniteur gaming.
MiniLED 4K et 2304 zones : le HDR à très haute luminosité
Deuxième modèle marquant, le TCL 27C3A Pro, un écran 27 pouces 4K à 165 Hz, lui aussi doté d’un Dual Mode, jusqu'à 320 Hz. Ici, TCL mise sur une dalle LCD "IPS like" (HFS Shoot Panel) développée par CSOT, associée à un rétroéclairage MiniLED particulièrement ambitieux.
La fiche technique annonce 2304 zones de gradation locale et une luminosité maximale de 2200 cd/m² (1400 cd/m² en plein écran). Des chiffres élevés, qui placent ce modèle dans la catégorie des écrans HDR très lumineux, avec la promesse d’un contrôle du blooming plus fin que sur des MiniLED d’entrée de gamme.
Le 27C3A Pro intègre la technologie Quantum Dot et couvrirait 99 % du DCI-P3, avec une profondeur de couleur 10 bits. TCL y ajoute un système "Smart Entertainment", une interface intégrée permettant d’accéder directement aux services de streaming, compatible Dolby Vision et Dolby Atmos. De quoi en faire un écran hybride, à la croisée du moniteur gaming et d'une Smart TV.
550 Hz… et jusqu’à 1040 Hz : la vitrine eSport
Enfin, le troisième modèle, le TCL 27P2A Ultra, est le plus spectaculaire. Ce 27 pouces en 2560 x 1440 monte à 550 Hz en natif, avec un Dual Mode pouvant atteindre 1040 Hz !
Il repose sur une dalle LCD "IPS like" développée par TCL CSOT, associée à un rétroéclairage MiniLED. TCL met en avant un temps de réponse de 1 ms GtG et 0,1 ms MPRT, ainsi que des fonctions orientées eSport, comme on peut en trouver sur le TCL 24G645, l'écran eSport lancé l'an passé en France.
Ce type de fréquence ne concerne évidemment qu’un public très spécifique. Mais il illustre la volonté de TCL d’investir aussi le segment ultra compétitif, où la clarté de mouvement et la latence priment sur la qualité HDR.
Avec ces trois modèles, TCL montre une stratégie cohérente : un OLED premium pour le bureau haut de gamme, un MiniLED 4K HDR très lumineux pour les utilisateurs polyvalents, et un écran extrême pour l’eSport.
Reste maintenant à voir les prix et la disponibilité hors de Chine, nous devrions en savoir plus dans les semaines à venir.