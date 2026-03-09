La fiche technique annonce 2304 zones de gradation locale et une luminosité maximale de 2200 cd/m² (1400 cd/m² en plein écran). Des chiffres élevés, qui placent ce modèle dans la catégorie des écrans HDR très lumineux, avec la promesse d’un contrôle du blooming plus fin que sur des MiniLED d’entrée de gamme.



Le 27C3A Pro intègre la technologie Quantum Dot et couvrirait 99 % du DCI-P3, avec une profondeur de couleur 10 bits. TCL y ajoute un système "Smart Entertainment", une interface intégrée permettant d’accéder directement aux services de streaming, compatible Dolby Vision et Dolby Atmos. De quoi en faire un écran hybride, à la croisée du moniteur gaming et d'une Smart TV.