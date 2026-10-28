Les écrans destinés au gaming et ceux conçus pour la création de contenu ne répondent pas toujours aux mêmes exigences. Les premiers privilégient généralement la fréquence de rafraîchissement et la réactivité, tandis que les seconds mettent davantage l'accent sur la finesse d'affichage et la précision des couleurs. Avec son Odyssey G8 (G80HF), Samsung cherche à réunir ces deux univers au sein d'un même moniteur.

Pour cela, le constructeur sud-coréen mise sur une dalle Fast IPS de 27 pouces, affichant une définition native de 5 120 × 2 880 pixels, avec une fréquence maximale annoncée de 180 Hz. Sa particularité réside toutefois dans son Dual Mode, qui permet de basculer vers une définition QHD de 2 560 × 1 440 pixels pour atteindre les 360 Hz. De quoi répondre aussi bien aux besoins des créateurs qu'à ceux des amateurs de FPS.