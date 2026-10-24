La mise en route ne réserve aucune difficulté. On branche le récepteur Lightspeed et la souris est immédiatement opérationnelle. Un passage par G Hub reste néanmoins indispensable pour exploiter tout son potentiel.

Le logiciel permet notamment de régler la sensibilité du capteur, mais surtout de personnaliser les clics en ajustant leur profondeur de déclenchement, leur réarmement et l’intensité du retour haptique. De quoi passer un peu de temps dans les menus avant de trouver les sensations qui vous conviennent.