Légère, parfaitement équilibrée et toujours aussi redoutable avec ses clics haptiques, la nouvelle souris gaming de Logitech m’a fait forte impression. Mais les améliorations restent modestes face à l’excellente X2 alors que son tarif plane toujours.
Meilleurs prix
- Légèreté, mobilité et efficacité
- Équilibre impressionnant
- Molette crantée précise
- Confort et précision des clics haptiques
- Excellent capteur optique
- Recharge trop longue
- Prix stratosphérique
- Aspect cheap de la molette ajourée
- Décoration pas discrète
Difficile de revenir à une souris classique après avoir goûté aux clics haptiques de la Logitech G Pro X3 Superstrike. Nous avions déjà été séduits par cette technologie lors de notre test de la X2, en février dernier. Avec la nouvelle version de cette souris gamer, le fabricant suisse ne révolutionne pas sa formule, mais apporte quelques retouches qui rendent l’ensemble encore plus agréable à utiliser. Suffisant pour justifier les 190 euros demandés ? Ça, c’est une toute autre histoire.
Le déballage et la mise en route
Au premier regard, difficile de distinguer cette X3 de ses aînées. Logitech reste fidèle au dessin très épuré de sa gamme G Pro, sans éclairage tapageur ni artifices esthétiques. Des lignes qui me conviennent parfaitement sur une souris destinée avant tout à la performance. Niveau sobriété de la déco, je serai toutefois plus mesuré.
Rien de bien foufou dans une boîte de souris à 190 euros. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La première bonne surprise se révèle dès la prise en main. Avec ses 61 grammes, la X3 est d’une légèreté étonnante, au point de presque se faire oublier sous les doigts. La molette détonne légèrement dans cet ensemble pourtant soigné, tout comme les multiples inscriptions X3, Logitech G et Superstrike, qui viennent rompre la sobriété du design. Son dessin ajouré et sa bande de caoutchouc lui donnent un aspect franchement cheap, assez difficile à comprendre sur un périphérique aussi coûteux.
Première impression : cette souris est légère et plutôt bien équilibrée. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La mise en route ne réserve aucune difficulté. On branche le récepteur Lightspeed et la souris est immédiatement opérationnelle. Un passage par G Hub reste néanmoins indispensable pour exploiter tout son potentiel.
Le logiciel permet notamment de régler la sensibilité du capteur, mais surtout de personnaliser les clics en ajustant leur profondeur de déclenchement, leur réarmement et l’intensité du retour haptique. De quoi passer un peu de temps dans les menus avant de trouver les sensations qui vous conviennent.
L’utilisation au quotidien
Ce qui impressionne le plus avec la X3, ce n’est finalement pas son poids, mais la manière dont il est réparti. Logitech a revu l’agencement interne pour recentrer les masses, et cela se ressent immédiatement. La souris glisse avec une facilité déconcertante, répond au moindre mouvement et conserve un équilibre remarquable. Même lors des déplacements rapides, elle donne l’impression de toujours tomber juste.
La X3 Superstrike à la loupe. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Mais la véritable vedette reste le système H.I.T.S., inauguré sur la précédente génération. Pour les deux boutons principaux, les microswitchs traditionnels cèdent la place à des capteurs inductifs qui mesurent l’enfoncement des boutons. De petits actionneurs produisent un retour haptique pour simuler le clic.
Et le résultat est toujours aussi convaincant. Sous l’index et le majeur, la sensation est à la fois précise, agréable et étonnamment naturelle. On prend même un certain plaisir à multiplier les clics, simplement pour apprécier leur réponse. Le Rapid Trigger permet également de réarmer les boutons dès leur remontée, selon le réglage choisi. Une fonction particulièrement intéressante pour les joueurs qui enchaînent les actions rapides.
Évidemment, les propriétaires d’une X2 connaissent déjà ces sensations. Logitech a surtout peaufiné une formule qui fonctionnait remarquablement bien.
Le capteur optique Hero 2 progresse lui aussi avec une sensibilité maximale portée de 44 000 à 48 000 DPI. Le taux d’interrogation peut désormais atteindre 8 000 Hz aussi bien en filaire qu’en sans-fil. Des caractéristiques impressionnantes même si les bénéfices concrets de telles valeurs resteront imperceptibles pour une grande partie des joueurs et des utilisateurs.
Quant à cette molette qui m’avait laissé une impression mitigée au déballage, elle prend une belle revanche à l’usage. Ses crans sont francs, bien marqués et permettent un défilement particulièrement précis.
Presque tout est réglable sur cette souris. ©Nicolas Guyot pour Clubic
J’apprécie également le mode BHOP, déjà présent sur la X2 (mais que mon collègue Matthieu n’avait pas trouvé convaincant dans son test), qui permet de limiter les activations involontaires de la roulette. En attendant une seconde impulsion dans un délai personnalisable, la souris évite qu’un mouvement accidentel déclenche un saut ou un changement d’arme au pire moment. Il faut simplement prendre le temps d’apprivoiser ce fonctionnement, qui modifie légèrement la réponse habituelle de la molette.
Enfin, Logitech annonce jusqu’à 135 heures d’autonomie, contre 90 heures pour la génération précédente, grâce notamment à son nouveau contrôleur NxLOGI. De mon côté, j’estime l’autonomie de la X3 entre 7 et 10 jours (avec une bonne dizaine d’heures d’utilisation par jour et un taux d’interrogation à 1 kHz). J’ai en revanche trouvé le temps de recharge franchement long, puisqu’il faut compter environ 1h30 pour retrouver une batterie pleine. La souris reste utilisable avec un câble USB Type-C pendant l’opération de charge et peut profiter du tapis de charge Powerplay 2, vendu séparément la bagatelle de 110€.
Logitech G Pro X3 Superstrike : l’avis de Clubic
La Logitech G Pro X3 Superstrike est une excellente souris gaming, et son confort d'utilisation figure clairement parmi ses plus grandes qualités. Sa légèreté impressionne, son équilibre frôle la perfection et ses clics haptiques m'ont conquis.
Mais cette nouvelle génération ressemble davantage à une évolution bien maîtrisée qu'à une véritable nouveauté. Si vous possédez déjà une X2, je ne vois aucune raison sérieuse de la remplacer. Pour les autres, la question du prix risque rapidement de refroidir vos ardeurs.
À 190 euros, cette souris s'adresse avant tout aux joueurs professionnels, semi-professionnels ou aux passionnés prêts à investir beaucoup d'argent dans leur périphérique favori. Pour un usage plus polyvalent ou moins intensif, une MX Master 4 ou une souris gaming à moins de 100 euros feront amplement l'affaire.
- Légèreté, mobilité et efficacité
- Équilibre impressionnant
- Molette crantée précise
- Confort et précision des clics haptiques
- Excellent capteur optique
- Recharge trop longue
- Prix stratosphérique
- Aspect cheap de la molette ajourée
- Décoration pas discrète
Les alternatives à la Logitech G Pro X3 Superstrike :
- Clic haptique HITS innovant et silencieux
- Très confortable en jeu
- Excellente précision (HERO 2, 8000 Hz)
- Prise en main très confortable
- Revêtement granuleux agréable
- Boutons bien placés et endurants
- Une souris pensée pour des mains plus grandes...
- Double connectivité RF 2.4 GHz / Bluetooth
- Molette 4D débrayable
- Capteur HERO 2 ultra-précis
- Switches optiques réactifs
- Design ambidextre très bien pensé